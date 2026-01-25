Pérez Reverte y Vigorra defienden el programa y la estructura de la XI Edición de Letras ante la ausencia de Maíllo

Archivo - El socio director de la consultora RV+, Albert Rivera, el ex diputado de las Cortes Generales, Iván Espinosa de los Monteros y el escritor Arturo Pérez Reverte, durante el X ciclo 'Letras en Sevilla'. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los coordinadores de la XI Edición de Letras en Sevilla, Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, han defendido este domingo su postura sobre la celebración de este acto en respuesta al comunicado emitido por el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, anunciando que no iba a asistir como invitado a las jornadas '1936: la guerra que todos perdimos', patrocinadas por la Fundación Cajasol, por estar en desacuerdo en cómo se habían anunciado dichas jornadas y por exponer diferencias entre las posturas ideológicas.

En un comunicado, consultado por Europa Press, ambos coordinadores han puesto de manifiesto que Maíllo, aceptó intervenir en dichas jornadas y que conocía "perfectamente" la nómina de participantes, y han recalcado que estos actos anunciados ponen en relieve lo "necesarios que son" a nivel socio-político y "lo profundas que son las heridas donde algunos parecen cómodamente instalados, como si las necesitaran abiertas para vivir en ella y de ellas".

Además, han destacado que en las últimas diez ediciones, se han tratado diversos temas de alto interés, con presencia de personalidades de la Historia, la Política, la Literatura, el Periodismo y otras disciplinas sociales. En este sentido, Reverte y Vigorra han sostenido que el "éxito de público" y la repercusión mediática "han sido siempre enormes", y que una de las razones de ese éxito reside en que se trata, a su juicio, de un foro de debates "amplio, ecuánime y sin adscripción ideológica alguna".

"Es un espacio donde voces de diversas tendencias y sensibilidades han dialogado siempre en admirable armonía, exponiendo con plena libertad ante el público sus diversos y a menudo diferentes puntos de vista", han mantenido Pérez Reverte y Vigorra.

Bajo este contexto, ambos ha explicado que ese es el planteamiento de la XI edición prevista para la primera semana de febrero, 'La guerra que todos perdimos? 1936-1939', para la que han confirmado su asistencia diversas personalidades relevantes de la Historia, la Política, la Literatura y el Periodismo, para exponer su visión de la Guerra Civil desde todos los puntos de vista posibles y discutir sobre ella en su 90 aniversario, con el objetivo de "abrir un debate importante, documentado, civilizado, constructivo y necesario en este momento", han destacado.

Asimismo, Reverte y Vigorra han expuesto que la situación del escritor David Uclés, otro de los invitados confirmados que ha cancelado su participación por el mismo motivo, aceptó la invitación y, "conocía perfectamente la nómina de invitados y moderadores de los coloquios". "Acaba de anunciar, una semana antes, que no asistirá porque entre ellos --una veintena de todas las tendencias políticas españolas-- hay dos personas que, ideológicamente, están en posiciones muy opuestas a las suyas", han aseverado.

Al respecto, ambos coordinadores de las jornadas han recriminado la decisión de David Uclés debido a que lo ha hecho "sin avisar previamente a los organizadores del acto", asegurando de que "se han enterado por algunos medios informativos". Han calificado esta acción como un acto "imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso": "Es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés", han sostenido.

En este sentido, los responsables de esta nueva edición de Letras han criticado la postura del escritor por ser "un claro indicio" de que hay sectores ideológicos en España que "no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas, trincheras de odio y desprecio que hagan imposibles diálogos, acuerdos o reconciliaciones". "Confiamos en que los posibles lectores presentes o futuros de David Uclés tomen buena nota de todo esto", han concluido.