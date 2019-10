Pérez-Sauquillo dice que en Aceitunas Tatis se siguió "misma metodología" que en el resto de inversiones de Invercaria

Publicado 01/10/2019 15:43:01 CET

El expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha asegurado que en la concesión del préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, que se juzga como pieza desgajada de la causa de malversación de fondos de Invercaria, se siguió la "misma metodología" que en el resto de inversiones de esta empresa pública.

En su declaración a la Sala, que ha retomado este martes tras haber contestado este pasado lunes a las cuestiones de Fiscalía y las acusaciones particulares, Pérez-Sauquillo ha indicado que le sorprendió "desde un principio" ser juzgado por el préstamo a Tatis toda vez que "se siguió el mismo procedimiento" con inversiones exitosas como "Génova, Green Power o Carbures" o con inversiones que se abrieron investigación judicial y que luego se archivó como la de "Pescador de Estrellas".

"No existe ninguna diferencia entre inversiones semilla o de arranque que han sido exitosas como de otras que no, por lo que no entiendo la discrecionalidad que en fase de Instrucción se archiven unos casos y otros no", ha indicado el encausado.

De este modo, Pérez-Sauquillo ha señalado que la finalidad de Invercaria no era apostar únicamente por empresas que estaban comenzando y de sectores innovadores sino que con "la llegada de la crisis" se empezó a tramitar inversiones para "no dejar caer" a empresas consolidadas. En concreto, ha indicado que en 2009, con el recrudecimiento de la crisis económica, Invercaria "amplió su 'target' a la horas de dar inversiones" y la finalidad de su objeto social derivó "en consolidar empresas ya establecidas".

Con respecto al préstamo a Aceitunas Tatis, el encausado ha indicado que, a su juicio, la agencia IDEA, proveedora de fondos de Invercaria, había analizado esa petición de inversión de la empresa jiennense toda vez que "IDEA tiene muchos más medios para validar las peticiones" y que "Invercaria facilitó toda la documentación referente a Tatis" a esa agencia.

Igualmente, el procesado ha señalado que en este préstamo, del que ha negado haber cobrado "prevenda o comisión" alguna, se siguió todos los trámites y se dio validez a la concesión tras tener el visto bueno del "núcleo duro de Invercaria" formado por los técnicos directores de los departamentos de análisis, seguimiento y financiación. Por ello, ha apuntado que "ni en este ni en ningún caso" la agencia IDEA le ha reprendido "por no seguir un procedimiento adecuado" o por aprobar inversiones "de manera arbitraria" o "sin analizarlas".

"La solicitud de Aceituna Tatis venía suficientemente estudiada y venía avalada con el director técnico del Departamento de Promoción, Cristóbal Cantos --denunciante del caso--, quien era que tenía toda la documentación", ha abundado Pérez-Sauquillo, al tiempo que ha indicado que la denuncia de Cantos sobre que "no se había analizado esta inversión" es una "contradicción" más de él. "De hecho, recibí un informe de una consultoría que indicaba que Cantos era demasiado emocional, que era inmaduro y tenía exceso de control, pero pese a eso, lo mantuve en el cargo porque era de plena confianza", ha añadido.

Preguntado por si la tramitación de este préstamo participativo necesitaba un asesoramiento especial de un bufete legal como sí se había hecho en otras inversiones, el acusado ha indicado que "no", puesto que la inversión en Tatis es "una operación sencilla".

Pérez-Sauquillo, asimismo, ha vuelto hacer referencia al plan director 2005-2008 de Invercaria recalcando que era "un borrado que se quedó obsoleto en 2006" y que no hacía falta seguir unas instrucciones en Invercaria porque "tenía una eficiencia y una dinámica reconocida por otras instituciones" y que "no hacía falta un plan complejo que fuera imposible de aplicar".

"EMPRESA TOTALMENTE VIABLE"

De otra parte, ha declarado la otra acusada en esta causa, la administradora única de Aceitunas Tatis, Gracia Rodríguez, que ha negado que cuando se le concedió el préstamo la empresa "no estaba quebrada" sino que era "totalmente viable".

Así, la encausada ha señalado que acudió a Invercaria porque los bancos no le facilitaban financiación para un proyecto "diferente y arriesgado en el mercado" pese a tener un aval de la agencia IDEA, que le "encantó" el proyecto y les transmitió que era "viable". En ese sentido, ha lamentado que los bancos dijeran que ese aval de IDEA fuera "papel mojado" y que recurrió a Invercaria por consejo de la alcaldesa de su localidad.

Continuando su relato, la acusada ha señalado que en Invercaria realizó "todos los trámites" con Cristóbal Cantos, que era quien le solicitaba toda la documentación y que le facilitaba modelo de documentos como el Plan de Negocio, si bien ha indicado que el contacto inicial con la empresa pública la tuvo con Pérez-Sauquillo y que en ocasiones recurría a él.

Así, ha apuntado que en Invercaria "entusiasmó" su proyecto basado en cuatro líneas de negocio --aceitunas y 'banderillas' 'gourmet', aceitunas para uso 'erótico', encurtidos y cestas navideñas-- y que le concedieron el préstamo de 100.000 euros porque su empresa era "viable".

En ese aspecto, la encausada ha negado que usara ese préstamo para "pagar deudas" sino que se invirtió ese dinero en desarrollar su empresa que estaba aún "a mitad de camino" de constitución. Así, preguntada por el fiscal sobre sus cuentas anuales que arrojaban saldo negativo, ha señalado que "no eran deudas" sino "gastos" y que los 100.000 euros eran "insuficientes" para poder seguir desarrollando la empresa, por lo que, por ello, solicitó un segundo préstamo de 300.000 euros que no fue atendido.

A presuntas de la Fiscalía por unos documentos que facilitó a Invercaria para la concesión del préstamo que reflejaban que Aceitunas Tatis tenía saldo positivo, la acusada ha indicad que era un documento que le pidió Cantos y que se centra en la "proyección" futura reflejando "el 'cash flow', esto es lo que se puede llegar a lograr en caso de invertir cierto dinero".

Con todo, la empresaria ha explicado que Aceitunas Tatis había acudido a varas ferias internacionales con el apoyo de Extenda y que recibía "mucha atención y consideración" en estos certámenes. "Si Invercaria hubiera invertido más dinero ahora tendría una empresa de nivel con una gran facturación y con más de 50 empleados", ha apostillado.