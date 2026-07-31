Las pernoctaciones alojamientos extrahoteleros aumentaron en Andalucía un 4,4% en junio, hasta 2,1 millones

Archivo - Imagen de archivo de un camping. - PITCHUP - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el mes de junio un total de 2.107.447 pernoctaciones, lo que supone un ascenso del 4,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, según recoge este viernes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de junio 386.579 viajeros, lo que representa un 23,05% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 1.236.664 en junio, 8,57% más.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,20 días. En Andalucía había en junio 26.585 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 7.259 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de junio un total de 188.658 viajeros, un 5,19% más que en el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 625.344 pernoctaciones, un 8,8% más.

La estancia media registrada en los campings fue de 3,31 días. En Andalucía había en junio 169 campings abiertos, con 1.844 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso del 12,32% en los viajeros, hasta los 38.283 y una bajada del 22,3% en las pernoctaciones, hasta las 150.301.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 3,93 días y se estima que había 2.442 establecimientos abiertos, con un total de 3.900 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en junio 37.123 viajeros, un 16,13% menos respecto al mismo mes de 2025, y registraron un total de 95.138 pernoctaciones, un 13,8% menos que las que se produjeron el año anterior.

NACIONAL

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles -que incluyen apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues- superaron los 14,9 millones durante el mes de junio de 2026, lo que representa un descenso del 2,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El retroceso estuvo determinado por la contracción del mercado internacional, cuyas pernoctaciones descendieron un 4,8%, mientras que la demanda de residentes mostró una mayor estabilidad con una ligera caída del 0,7%. Por su parte, la estancia media global se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero.

Atendiendo a la tipología de alojamiento, los apartamentos registraron un bajón del 3,6% interanual en sus pernoctaciones, condicionados por la caída del 6,4% entre los no residentes, frente al descenso del 1,9% de los residentes.

Pese al menor volumen, la ocupación por plazas en esta modalidad se elevó un 1,9% hasta situarse en el 41,1%, con Canarias como destino preferido (más de 2 millones de pernoctaciones) e Islas Baleares al frente en ocupación (79,5%). Reino Unido figuró como principal mercado emisor, concentrando el 35,6% del total.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido para alojarse en un apartamento, con más de 736.000 pernoctaciones. Isla de Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 83,8%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

DESCENSOS EN CAMPINGS, RURAL Y ALBERGUES

En los campings, las pernoctaciones bajaron un 0,9% interanual durante junio. La baja de los viajeros nacionales (-1,7%) no pudo ser compensada por el leve repunte de los extranjeros (+0,3%), con los Países Bajos como mercado líder (23,0% del total).

Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 2,8 millones de pernoctaciones, y un descenso del 7,4% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 67,1% de las parcelas ofertadas, según los datos del Instituto Estadístico.

Por zonas turísticas, Costa Brava fue el destino preferido, con más de 1,4 millones de pernoctaciones. Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 69,3%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Benidorm y Mont-roig del Camp.

Por su parte, el turismo rural anotó una leve caída del 0,3%, lastrado por la demanda internacional (-2,9%), aun cuando el turismo residente avanzó un 1,3%. Islas Baleares encabezó las preferencias en esta categoría superando las 249.000 pernoctaciones (+10,1%) y firmando el mayor grado de ocupación (67,3%).

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 190.000 pernoctaciones, y alcanzó la mayor ocupación, con el 67,5% de las plazas ofertadas.

La caída más pronunciada se dio en la red de albergues, donde las pernoctaciones se desplomaron un 13,2% impulsadas por los retrocesos del mercado nacional (-10,8%) y del no residente (-16,1%), situando a Galicia como el destino más demandado.

En cuanto a la evolución de las tarifas, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) se incrementó un 4% respecto a junio de 2025 y el de Campings (IPAC) un 2,1%. En sentido opuesto, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) registró una caída del 0,1%.