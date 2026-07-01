Las pernoctaciones alojamientos extrahoteleros aumentaron en Andalucía un 9,2% en abril, hasta 1,8 millones

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SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el mes de mayo un total de 1.876.080 pernoctaciones, lo que supone un ascenso del 9,2% con respecto al mismo periodo del año pasado, según recoge este miércoles la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de mayo 368.548 viajeros, lo que representa un 29,9% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 1.161.560 en mayo, 19,67% más.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,15 días. En Andalucía había en mayo 24.748 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 7.428 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de mayo un total de 153.077 viajeros, un 8,52% más que en el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 490.942 pernoctaciones, un 3,41% más.

La estancia media registrada en los campings fue de 3,21 días. En Andalucía había en mayo 168 campings abiertos, con 1.390 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un ascenso del 6,86% en los viajeros, hasta los 37.356 y una bajada del 18,46% en las pernoctaciones, hasta las 125.963.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 3,37 días y se estima que había 2.395 establecimientos abiertos, con un total de 3.968 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en abril 41.874 viajeros, un 22,4% menos respecto al mismo mes de 2025, y registraron un total de 97.615 pernoctaciones, un 17,34% menos que las que se produjeron el año anterior.

NACIONAL

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 12,1 millones en mayo, con un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de abril las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025.

El aumento de las pernoctaciones en mayo se vio impulsado tanto por las realizadas por los españoles, que crecieron un 3,7% interanual, como por los extranjeros, que las incrementaron un 3,5%.

La estancia media en mayo fue de 3,4 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 3,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 4,6%. En cambio, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) bajó un 0,7% en comparación con mayo de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,8% en mayo en tasa interanual y las realizadas en albergues bajaron un 6,6%, mientras que las efectuadas en campings se incrementaron un 7,5% y las de alojamientos rurales subieron un 1,1%.

De nuevo con los apartamentos turísticos, su estancia media descendió un 8,6%, hasta cuatro pernoctaciones por viajero.

En mayo se ocuparon el 36,1% de las plazas ofertadas, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 41,8%, un 5,2% más.

Por su parte, el 72,2% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes, con Reino Unido como principal mercado emisor, con el 36,1% del total. Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,8 millones de pernoctaciones y un descenso del 8,7% respecto a mayo de 2025. La Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación, con el 83,1% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido, con más de 613.000 pernoctaciones. La Costa de Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, del 90,7%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron Mogán, Madrid y San Bartolomé de Tirajana.

CRECEN UN 7,5% LAS PERNOCTACIONES EN CAMPINGS

Las noches en campings se incrementaron un 7,5% en mayo respecto al mismo mes de 2025, en tanto que las de residentes descendieron un 0,8%, mientras que las de no residentes aumentaron un 17,3%.

Durante mayo se ocuparon el 40,1% de las parcelas ofertadas, un 5,4% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 44,1%, con un aumento del 4,4%. El 50,3% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 25,0% del total.

En España, Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 1,9 millones de noches, y un aumento del 10,2% en tasa anual, mietras que La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 61,3% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con más de 993.000 pernoctaciones. La Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 68,8%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mont-Roig Del Camp y Castelló D'Empúries.

BALEARES, EL DESTINO FAVORITO PARA TURISMO RURAL

Sobre turismo rural, Baleares fue el destino preferido, con más de 198.000 pernoctaciones, un 11,8% más que en mayo de 2025. También alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 53,3%.

Las noches en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 1,1% en mayo respecto al mismo mes de 2025. De su lado, las de residentes aumentaron un 1,7%, mientras que las de no residentes no variaron respecto a mayo de 2025.

Asimismo, se ocuparon el 20,3% de las plazas, un 0,1% más que en mayo de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 34,6%, con aumento anual del 3,5%.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 147.000 pernoctaciones. También alcanzó la mayor ocupación, con el 52,2% de las plazas ofertadas.

Por su parte, las pernoctaciones en albergues disminuyeron un 6,6% en mayo. Las de residentes bajaron un 0,5% y las de no residentes un 11,3%.

Se ocuparon el 32,3% de las plazas, un 5,6% menos que en mayo de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 36,8%, con un descenso anual del 1,0%.

Por último, Galicia fue el destino preferido, con más de 130.000 pernoctaciones. Comunidad de Madrid alcanzó la mayor ocupación, con el 52,9% de las plazas ofertadas.