Las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía superan los 1,5 millones en octubre, un 4,6% más

Archivo - Apartamento turístico en el centro de Sevilla en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el pasado mes de octubre un total de 1.569.669 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 4,6% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según recoge este martes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE), atendiendo a los viajeros, se han registrado 450.164, lo que supone un aumento también del 7,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de octubre 252.158 viajeros, lo que representa un 2% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 905.936 en el décimo mes de este año, 3,7% más.

La estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,59 días. En Andalucía había en octubre 22.046 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 5.726 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de octubre un total de 120.035 viajeros, un 25,3% más que en el mismo mes de 2024. Además, se realizaron 438.968 pernoctaciones, un 8,5% más.

La estancia media registrada en los campings fue de 3,66 días. En Andalucía había en octubre 149 campings abiertos, con un total de 69.287 plazas y había 1.338 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso de 3,48% en los viajeros, hasta los 34.061, y una subida del 15,45% en las pernoctaciones, hasta las 134.240.

La estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 3,94 días y se estima que había 2.465 establecimientos abiertos, con un total de 21.034 plazas, con 3.841 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en octubre 43.910 viajeros, un 7,76% más respecto al mismo mes de 2024, y registraron un total de 90.525 pernoctaciones, un 15,14% menos que las que se produjeron el año anterior.