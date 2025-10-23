Las pernoctaciones hoteleras en Andalucía crecen un 1,6% en septiembre

Archivo - Imagen de archivo de una usuaria abriendo la puerta de su habitación de hotel. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía subieron un 1,6% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 6.176.273 pernoctaciones, aunqu rompe la tendencia tras 3 meses de crecimiento en comparación con el mes anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 2,11% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.055.612 viajeros. Por nacionalidad, 1.021.623 eran residentes en España, el 49,7%, mientras que 1.033.989 (50,3%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3,4% y los extranjeros aumentaron un 0,8%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 2.624.618 las realizaron residentes en España (un 42,5%), mientras que 3.551.655 (57,5%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 130,53 euros, lo que representa una subida del 5,6% interanual. En general, los precios subieron un 4,89% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en septiembre una ocupación del 62,77% y el sector hotelero empleó a 53.322 personas (un incremento del 4,2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla - La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).

NACIONAL

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 39,4 millones el pasado mes de septiembre, lo que supone un 1,2% más que en el mismo de 2024, según datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística

Las realizadas viajeros residentes en España subieron un 1,3% y las de no residentes un 1,1%.

Durante los nueve primeros meses de 2025 las pernoctaciones crecieron un 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España disminuyeron un 0,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 1,3%.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en septiembre, con el 22,1%, 12,7% y 12,4% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 32,5%, 18,6% y 17,8% del total, respectivamente.

