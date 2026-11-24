Archivo - La Ciudad de la Justicia de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión para un agente de la Policía Local de Córdoba acusado de un delito de falsedad, un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones, después de supuestamente hacer un atestado falso contra un ciudadano que recriminó al agente que le hiciera fotografías a un conductor de coche de caballos mientras recogía las heces del equino, tras lo cual detuvo a dicho ciudadano, que no opuso resistencia, si bien el agente presuntamente le causó lesiones. El juicio se prevé celebrar este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el agente procesado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a una calle de la capital, donde el conductor del vehículo de tracción animal se encontraba estacionado en un paso de peatones.

Al llegar al lugar, los agentes informaron al conductor de que el equino había defecado en la vía pública y que tenía que recoger los excrementos y retirar el coche de caballos. Ante ello, el conductor "colaboró en todo momento", si bien el acusado "empezó a realizar fotografías mientras recogía las heces".

Dicha circunstancia fue recriminada por parte de un ciudadano y entonces el acusado le pidió la documentación, aunque no quiso dársela "por miedo a que le multaran". Ante la situación que se estaba generando, el cochero y el ciudadano intentaron "calmar al procesado", pero "dado que el mismo se encontraba cada vez más exaltado", el ciudadano "se asustó y salió corriendo del lugar".

En la carrera, según explica el fiscal, "se dio cuenta de que lo que hacía no era correcto y decidió parar y entregarse, momento en el que llegó el acusado y sin ser agredido en ningún momento y a pesar de la actitud pacífica del varón, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de una puerta", donde el afectado se golpeó en la cara.

Acto seguido, el agente acusado le puso los grilletes en la espalda y "sin que hubiera forcejeo de ningún tipo, le practicó una llave y derribó al suelo, golpeándose de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado por espacio de dos minutos hasta que se lo llevaron detenido".

LA DENUNCIA Y LAS PENAS

Al respecto, la detención practicada por el procesado dio lugar a que se practicara un atestado en el que "faltando a la verdad en la narración de los hechos" dijo que emprendió "la persecución a pie, del ahora detenido, dando el comunicado a través de las transmisiones para que se acercaran más patrullas y proceder a la localización y detención del señor, siendo localizado en una calle y al ser interceptado y proceder a su detención es cuando lanzó una patada al agente, impactándole en la rodilla derecha".

Además, el acusado exponía que el ciudadano realizó "una resistencia grave a la detención" y causó lesiones que se detallan en el parte de asistencia", cuando "en ningún momento propinó patada alguna al acusado y mucho menos se resistió a la detención", apostilla el Ministerio Público.

En concreto, por el delito de falsedad, el fiscal pide la pena de tres años y seis meses de prisión y multa de 3.240 euros; por el delito contra la integridad moral, la pena de un año de prisión, y por el delito leve de lesiones, multa de 720 euros.