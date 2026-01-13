Piden tres años de cárcel para tres acusados de defraudar 617.288 euros a la Seguridad Social en Córdoba

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de tres años de cárcel y multa de 1,2 millones de euros para tres acusados de delitos de defraudación a la Seguridad Social, en la cantidad de 617.288 euros, con el diseño de "una estructura societaria fraudulenta con cuatro mercantiles", donde supuestamente no pagaban las cuotas de cotización de sus trabajadores. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, dos de los procesados, "de común acuerdo y de manera concertada", constituyeron sucesivamente una serie de entidades utilizando para su desarrollo y gestión el mismo local, "con la finalidad de defraudar las cuotas de Seguridad Social generadas".

Así, uno de los acusados, "a fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la Seguridad Social", decidió que "no pagaría las cuotas de Seguridad Social generadas por el alta de los trabajadores de sus empresas, ni las cuotas de recaudación conjunta generadas por dichas altas, diseñando una estructura societaria fraudulenta con cuatro mercantiles, constituyéndolas sucesiva o simultáneamente para impedir igualmente que la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social consiguiera cobrar las deudas que se iban contrayendo y no se pagaban".

Dicho procesado, según el fiscal, era "el verdadero gestor de las sociedades", constituyéndose el segundo acusado, "de común acuerdo con el anterior, como su testaferro y constando como el fundador y administrador único y aparente de todas y cada una de las entidades".

A su vez, el tercer acusado, "de común acuerdo" con el primer procesado, "participó y colaboró con ellos en el entramado, interponiéndose como uno de los sucesivos arrendatarios simulados, sucediéndose así en la explotación de la actividad desarrollada por una de las entidades", todo ello "con la finalidad de enmascarar la titularidad real del negocio, y frustrar y entorpecer el cobro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en connivencia con los otros dos acusados".

Como quiera que la primera entidad comenzó a generar deuda con la Seguridad Social por el impago de las cuotas de cotización de sus trabajadores, los acusados "con el propósito de eludir el pago de las cuotas debidas al Régimen General de la Seguridad social por la contratación de trabajadores en el ejercicio de su actividad, comenzaron a constituir de manera sucesiva las sociedades mercantiles, generando las deudas por cuotas a la Seguridad Social al no haber presentado boletín de cotización, así como declaración de ingresos respecto del Régimen General de alta de trabajadores".