Pilar Dalbat y Fundación Caja Rural Granada inauguran la exposición 'Zambra, cal, cobre y compás'

Inauguración de la exposición 'Zambra, cal, cobre y compás'. - MIGUEL ÁNGEL MOLINA

GRANADA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada acoge, a partir de este jueves y hasta el próximo 21 de febrero, la exposición 'Zambra; cal, cobre y compás', un proyecto expositivo de la diseñadora y creadora granadina Pilar Dalbat.

La muestra reinterpreta desde una mirada contemporánea la cultura, la arquitectura y la estética de la zambra del Sacromonte de Granada.

La exposición propone un diálogo entre tradición y vanguardia, convirtiendo los códigos del flamenco, la cultura gitana y la identidad granadina en lenguaje de moda, arte y diseño.

El proyecto aborda el valor simbólico y emocional de la zambra como patrimonio cultural vivo; la arquitectura de la cueva como espacio de intimidad, ritual y celebración; y la moda como lenguaje artístico capaz de resignificar la tradición desde el presente.

'Zambra' nace a partir de la colección homónima presentada por la firma en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el 17 de septiembre de 2025.

Sus raíces se hunden en la tradición local del Sacromonte que Pilar conoce en primera persona, reinterpretando elementos esenciales como la cueva, la danza, el ritual y el mestizaje cultural.

La exposición se articula como una experiencia estética y emocional que conecta memoria, identidad y creación contemporánea.

En la presentación, la responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha subrayado la propuesta de Pilar Dalbat como "un proyecto que enlaza el rico legado cultural de Granada con la creación más contemporánea, tendiendo puentes entre tradición y vanguardia, y reivindicando un patrimonio que se ha consolidado como símbolo de nuestra identidad cultural: la zambra granadina".

Servián ha recordado que se trata de la segunda ocasión en la que la Fundación colabora con la diseñadora granadina, tras la exposición dedicada a Eugenia de Montijo.

En este sentido, le ha agradecido "que vuelva a beber de las fuentes de nuestro pasado para establecer un diálogo entre épocas y demostrar que, con iniciativas como esta -que promueven valores como la cultura, el patrimonio, el conocimiento, la investigación, la convivencia, la multiculturalidad y la mirada al futuro-, contribuimos en el camino para lograr la Capitalidad Cultural de Granada".

MIRADA AL SACROMONTE

Por su parte, la diseñadora, Pilar Dalbat ha descrito 'Zambra' como "una mirada sensible y actual sobre un patrimonio cultural vivo que forma parte de la identidad de esta ciudad".

"Este proyecto surge de la necesidad de volver la mirada al Sacromonte, a sus cuevas, a sus rituales y a su manera de habitar el espacio.

La cal, el cobre y el compás se convierten aquí en ejes simbólicos que nos hablan de arquitectura, de artesanía y de cultura compartida", ha destacado la diseñadora antes de explicar que 'Zambra' nace a partir de una colección de moda, pero trasciende la pasarela para convertirse en una experiencia cultural que integra diseño, arte, artesanía, fotografía, cine y documentación histórica.

"La moda se plantea como un lenguaje capaz de reinterpretar la tradición y proyectarla hacia el presente, generando nuevos significados sin perder su raíz".

"Con Zambra queremos reivindicar el valor de la cultura como herramienta de cohesión, de identidad y de futuro. Una invitación a mirar nuestro patrimonio desde el respeto, la emoción y la creación contemporánea", ha dicho.

La propuesta curatorial se despliega en tres bloques que dialogan entre sí a partir de la cal, materia y símbolo; el cobre y los oficios artesanos; y el compás, entendido como pulso cultural y memoria colectiva.

Cada bloque integra piezas originales de moda, artesanía, joyería, documentación histórica, fotografía y recursos audiovisuales. El proyecto enfatiza el valor de la artesanía local y la colaboración cultural.

Incluye bordados artesanales desarrollados en talleres granadinos, bolillos hechos a mano del siglo pasado y tejidos alpujarreños, entre otros.

La primera colección de joyería de la firma, realizada por la artesana granadina María Soto, completa los looks con piezas en cobre vitrificado, filigrana y esmalte.

La muestra cuenta además con la colaboración y cesión de piezas de Zambra María 'La Canastera', Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Museo Cuevas del Sacromonte y Espartería San José.

A la muestra se suma una proyección con fragmentos inéditos de la película 'Zambra' del director y documentalista José Sánchez Montes. El fotoperiodismo también estará presente con imágenes de Jorge Pastor y Pepe Reina.

En paralelo a su trayectoria creativa, Pilar Torrecillas está siendo actualmente requerida por entidades culturales e instituciones de ámbito nacional para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos culturales de gran envergadura.