Pillado con seis gramos de cocaína en una avenida de Granada tras intentar huir de un control policial

Agentes de la Policía Local de Granada han detenido y puesto a disposición judicial a un individuo que portaba seis gramos de cocaína y que se bajó de un coche para intentar huir al ver un control policial. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA
GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Local de la ciudad de Granada han detenido y puesto a disposición judicial a un individuo que portaba seis gramos de cocaína y que se bajó de un coche para intentar huir al ver un control policial.
Los hechos han sucedido en la céntrica avenida de Camino de Ronda donde se había establecido un control por parte del cuerpo municipal de seguridad. Un coche que se aproximaba al mismo dio un repentino frenazo cien metros antes de llegar al control y uno de los ocupantes se bajó a toda prisa.
La Policía Local ya tenía la sospecha de que pudieran realizar esta evasiva desde el vehículo y una unidad estaba apostada observando, por lo que los agentes salieron tras el hombre para finalmente darle alcance.
Una vez interceptado se comprobó que llevaba unos sesis gramos de una sustancia que pudiera ser cocaína, repartidos en dosis individuales, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.