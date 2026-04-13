Pillados in fraganti dos hombres mientras robaban gasoil de una retroexcavadora en Molvízar (Granada)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos varones de 25 y 42 años como presuntos autores de un delito de hurto, tras ser sorprendidos cuando sustraían gasoil de una máquina retroexcavadora en la localidad granadina de Molvízar.

Según el relato de la Benemérita, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado miércoles, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Salobreña realizaban un servicio preventivo de seguridad ciudadana por la carretera GR5300, donde la noche anterior se había producido el hurto de 300 litros de gasoil de una máquina retroexcavadora estacionada en las inmediaciones.

Al aproximarse al lugar, los agentes sorprendieron a un individuo subido a la máquina, que al percatarse de la presencia policial emprendió la huida y se ocultó en unos tubos de obra cercanos. Los guardias civiles iniciaron su búsqueda y lograron localizarlo, saliendo finalmente de su escondite al verse sin escapatoria.

Durante la intervención, los agentes percibieron ruidos en la zona, lo que les hizo sospechar de la posible presencia de más implicados. Tras una inspección minuciosa, localizaron oculto bajo la retroexcavadora a un segundo individuo.

La posterior inspección ocular permitió confirmar que ambos estaban sustrayendo combustible del depósito de la máquina, del que salía una goma conectada a una garrafa que contenía unos siete litros de gasoil. Además, los agentes hallaron otra garrafa de 20 litros completamente llena y otras siete preparadas para su llenado.

Asimismo, se localizaron diversas herramientas impregnadas en combustible que habrían sido utilizadas para forzar el depósito y facilitar la extracción del gasoil.