Lo pillan tras colarse en una casa en Peligros (Granada) y esclarecen robos con fuerza en esa localidad y en Maracena

Detenido un varón de 32 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda mediante escalo, así como de otros hechos delictivos cometidos en las localidades granadinas de Peligros y Maracena. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 32 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda mediante escalo, así como de otros hechos delictivos cometidos en las localidades granadinas de Peligros y Maracena.

La actuación se inició tras recibirse un aviso en la Central Operativa de Servicio, en el que el propietario de una vivienda de la urbanización Monteluz, en Peligros, alertaba de la presencia de una persona en el interior de su domicilio, detectada a través del sistema de videovigilancia de la vivienda.

La patrulla de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Maracena se desplazó al lugar y, tras acceder al inmueble con las llaves facilitadas por el propietario, realizaron una inspección completa de la vivienda. Durante el registro, uno de los agentes localizó al sospechoso oculto bajo una cama en una de las habitaciones de la planta superior, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para su identificación.

Durante las gestiones posteriores, los agentes detectaron que el detenido había facilitado de forma intencionada una identidad falsa para dificultar su identificación. Una vez fue plenamente identificado, el detenido fue relacionado con varios robos cometidos mediante escalo en distintas viviendas de la zona.

"A pesar de que inicialmente trató de desviar la investigación conduciendo a los agentes a diversos inmuebles ajenos a los hechos, la insistencia, profesionalidad y experiencia de las patrullas permitieron desmontar sus maniobras y avanzar en el esclarecimiento de los delitos investigados", señalan desde la Guardia Civil.

La actuación culminó con la imputación del detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda. Asimismo, los agentes recuperaron información relevante para el esclarecimiento de varios hechos delictivos cometidos en el área de responsabilidad del Puesto Principal de Maracena, concretamente cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas mediante escalo y un delito de hurto. Puesto a disposición judicial, se ha decretado su puesta en libertad con cargos.