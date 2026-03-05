Una placa recuerda el espacio "para la conversación" de Díaz Berbel, Calatayud y Miguele en el Albaicín de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha participado en el acto de Los Mascarones - AYUNTAMIENTO

La calle Pagés del barrio del Albaicín de Granada, en la fachada del bar de Los Mascarones, luce desde este jueves una placa simbólica con la que el Ayuntamiento y la ciudad entera rinden un particular homenaje a "los grandes momentos que pasaron allí haciendo ciudad y dando vida a este barrio del Albaicín" el que fuera alcalde de la capital granadina, Gabriel Díaz Berbel; el juez Emilio Calatayud; y Miguel Ferrer Fernández, conocido como Miguele, propietario del local.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presidido el acto de descubrimiento de la placa tras la aprobación de la propuesta, elevada y aprobada por la Comisión de Honores del Ayuntamiento, con la que la ciudad reconoce el carácter entrañable de este bar de tapas, abierto desde 1967 y situado en una de las calles más populares del Albaicín, el cual se ha convertido en "un lugar de encuentro imprescindible para generaciones de granadinos ilustres".

"El ambiente cercano y auténtico de Los Mascarones no solo forma parte indiscutible del paisaje emocional del Albaicín, sino que tal y como reconoce esta placa, es un lugar maravilloso para la conversación y para la amistad", ha destacado la regidora, quien se ha mostrado en una nota de prensa convencida de las "infinitas anécdotas y recuerdos de Granada de los que ha sido testigo este rincón".

La figura del desaparecido exalcalde de Granada Gabriel Díaz Berbel ha estado muy presente en el acto a través de su hijo, Eugenio Díaz-Berbel, quien ha recordado la singular personalidad de uno de los políticos más queridos de la ciudad, que mantuvo siempre una estrecha relación con sus vecinos y con los espacios populares donde se forja la vida diaria de la ciudad.

Junto a él, han participado también del reconocimiento el juez Emilio Calatayud, referente nacional por sus sentencias ejemplares y su defensa de una justicia de menores basada en la educación, el sentido común y la responsabilidad; y Miguele, alma del establecimiento junto a su familia desde finales de los años 60 del siglo pasado y que ha sabido convertir Los Mascarones en un símbolo de hospitalidad, trabajo y compromiso con el barrio y con la ciudad.

La alcaldesa ha destacado que, con este gesto, "Granada rinde tributo a tres personas que desde ámbitos muy diferentes han encarnado el amor por esta ciudad y el compromiso con su gente, y lo hace en un lugar que es ya patrimonio sentimental del Albaicín" y que es mucho más que un bar.

"Los Mascarones es un lugar de encuentro, un espacio donde se han tejido amistades, proyectos y recuerdos que forman parte de la memoria colectiva de Granada, y donde la figura cercana de Gabriel Díaz Berbel, la visión educativa y valiente del juez Calatayud y la dedicación diaria de Miguel Ferrer se entrelazan con la historia viva del barrio".

Con el respaldo a esta iniciativa popular, el Ayuntamiento de Granada vuelve a reafirmar su compromiso con la preservación y cuidado de aquellos lugares, personas y tradiciones que constituyen la identidad histórica, social y cultural de la ciudad, especialmente en barrios tan singulares y emblemáticos como el Albaicín.

"La placa que hoy descubrimos simboliza el agradecimiento de la ciudad a quienes han sabido representar lo mejor de Granada: la cercanía, la justicia con humanidad y la entrega a un oficio que dignifica nuestra gastronomía y nuestro modo de vivir en las calles del Albaicín", ha concluido la regidora.