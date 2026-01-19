El Plan Infoca evacúa a viajeros ilesos en Adamuz (Córdoba) a través de seis vehículos de transporte de personal

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través de EMA Infoca, ha evacuado viajeros ilesos este lunes, 19 de enero, en Adamuz (Córdoba) que han movilizado hasta seis vehículos de transporte de personal.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el Plan Infoca ha indicado que cuentan con un dispositivo de apoyo de cinco jefes de grupo, cinco conductores, un encargado, y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) Córdoba.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

En contexto, por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia. En relación, la circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) continúa suspendida. Hasta el momento, se han confirmado 21 fallecidos a causa del accidente.

Además, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.