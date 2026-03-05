Planas aboga por un etiquetado que detalle el origen de todos los alimentos porque hay "derecho a saber de dónde vienen"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en el acto de clausura de las XXXI Jornadas Técnicas COVAP 2026, en Pozoblanco (Córdoba). A 5 de marzo de 2026 en Pozoblanco, Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este jueves la necesidad de reforzar la información que reciben los consumidores sobre los alimentos mediante un etiquetado que incluya de forma clara su procedencia. "Soy partidario de un etiquetado de origen de todos los alimentos. El ciudadano tiene derecho a conocer de dónde vienen los productos", ha afirmado.

El ministro ha subrayado que el debate sobre el etiquetado alimentario es "clave" en el ámbito europeo, dado que constituye "una de las principales herramientas para informar al consumidor". Planas ha aseverado que "conocer el origen de los productos permite a los ciudadanos valorar mejor sus características y su procedencia sin que ello suponga una ruptura del mercado interior".

Así lo ha manifestado Planas en Pozoblanco (Córdoba) durante la clausura de las XXXI Jornadas Técnicas organizadas por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), dedicadas este año a la comunicación en el sector agroalimentario.

Al respecto, el ministro ha destacado "la importancia de mejorar la comunicación del sector y reforzar la educación alimentaria para acercar la realidad del campo a la sociedad". "No basta con producir bien; hay que comunicar mejor", ha señalado Planas, quien considera "necesario que administraciones públicas, empresas y profesionales de la comunicación colaboren para combatir la desinformación y trasladar información rigurosa a la ciudadanía".

En este sentido, ha alertado del "impacto de los bulos relacionados con la alimentación". "Entre un 30 y un 40% de las noticias falsas que circulan en Internet están relacionadas directa o indirectamente con la alimentación y la salud", ha advertido.

Igualmente, ha rechazado algunas afirmaciones sobre "la falta de controles a los productos que llegan al mercado europeo". "Cuando se dice que cualquier producto entra en la Unión Europea sin ningún control, es absolutamente falso", ha asegurado, para explicar que "la Unión Europea cuenta con uno de los sistemas de control sanitario más exigentes del mundo y los productos que se importan o exportan deben cumplir estrictas normas de seguridad alimentaria".

Según ha indicado, "para hacer frente a este fenómeno, la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) contempla distintas medidas orientadas a reforzar la transparencia y la información al consumidor". Entre ellas figuran mecanismos proactivos y reactivos frente a la desinformación, una mayor claridad en las denominaciones de los alimentos, acuerdos de autorregulación público-privados y el desarrollo de etiquetados más claros que incorporen códigos QR con información nutricional, de origen y sostenibilidad.

UN SECTOR EN CIFRAS RÉCORD

Entretanto, Planas ha afirmado que "el sector agroalimentario alcanzó en 2025 cifras récord con alrededor de 78.000 millones de euros en exportaciones y un saldo comercial positivo superior a 18.100 millones de euros, un 80% más que en 2018". Además, "el valor de la producción superó los 75.600 millones de euros y la renta agraria se sitúa en 41.200 millones, lo que coloca a España en el primer puesto de la Unión Europea en este indicador", ha elogiado.

Además, ha apuntado que "el sector emplea a más de 1,3 millones de personas, integra 28.000 industrias alimentarias y más de 3.100 cooperativas, y exporta a 193 países, con un modelo productivo de calidad, seguridad alimentaria e innovación".

El ministro también ha valorado "el papel de Andalucía como motor agroalimentario del país, al aportar una cuarta parte del valor de la producción nacional y un tercio de la renta agraria" y ha destacado "el modelo cooperativo de Covap como ejemplo de integración, innovación y arraigo en el territorio".