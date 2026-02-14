Planas admite que los daños son más importantes "de los que en un primer momento se pensaba" a causa del temporal

Imagen de archivo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas interviene tras la reunión con los afectados por las graves lluvias. A 13 de febrero de 2026 en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado en la mañana de este sábado, 14 de febrero, que Andalucía "es una potencia en cítricos", con aproximadamente 90.000 hectáreas entre todas las provincias andaluzas, donde ha lamentado que se haya acusado el paso del tren de borrascas con zonas aún inundadas y el efecto de los fuertes vientos, que han provocado "daños más importantes de los que en un primer momento se pensaba".

En atención a los medios, el ministro ha apuntado que se ha reunido el pasado viernes en Sevilla con Asaja, con COAG, con UPA y con las cooperativas agroalimentarias para valorar la situación "y sobre todo coordinar acciones, porque las situaciones extraordinarias necesitan respuestas extraordinarias en forma de todo lo que es la compensación del daño que se ha producido, pero también pensando en el futuro".

En esta línea, Planas ha asegurado que trabajan para recuperar la capacidad productiva y para evitar daños en caminos rurales e infraestructuras de riego "para continuar con lo que quieren los agricultores y ganaderos y lo que quiero yo, que pueda funcionar bien nuestra producción alimentaria y, sobre todo, que este es un servicio a la sociedad que tenemos que prestar".

En concreto, ha indicado que "tenemos que intentar dar respuesta a toda esta situación", tras la "cifra extraordinaria" de borrascas que han azotado a la comunidad andaluza desde el final de diciembre. Al hilo, ha señalado que "pasamos hace tres años de una sequía tremenda" a una acumulación de agua "que está produciendo daños".

Por otra parte, ante los daños ocasionados en el campo andaluz que han afectado a los lineales y a los supermercados, ha asegurado que el objetivo no es solo asegurar el suministro a corto plazo, sino recuperar la normalidad productiva.

"Las familias afortunadamente están muy volcadas y los cítricos son magníficos desde el punto de vista de su consumo para la salud humana, y son uno de los productos más apreciados que tenemos", ha agregado, al tiempo que ha precisado que "somos el primer exportador de mucho a todo el conjunto de la Unión Europea (UE) aparte del consumo nacional y tenemos que continuar manteniendo esa posición", ha agregado.

Para ello, el ministro ha apostillado que uno de los instrumentos para lograrlo son los seguros agrarios. "El seguro es muy importante e incluso en situaciones extraordinarias como esta estamos pensando cómo a quien está asegurado darle más apoyo, porque yo creo que lo merece. Y después, para quien no ha tenido la prudencia de tener un seguro, pues lógicamente tendremos que buscar los medios para intentar compensar de alguna forma los daños, aunque ya digo que el seguro es el mejor instrumento", ha explicado.

Finalmente, Planas ha admitido que, aunque no se "para poner fruto en el mercado", en los campos andaluces "sigue habiendo mucho trabajo, por desgracia, en labores de recoger y limpiar".