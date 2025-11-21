Planas asegura que la gripe aviar está "por ahora controlada" y anuncia que pedirá más días de pesca en el Mediterráneo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que la gripe aviar está "por ahora, y cruzo los dedos, controlada" y ha anunciado también, en materia de pesca, que pedirá a la Unión Europea (EU) para 2026 incrementar el número de días que se podrá faenar en el caladero Mediterráneo.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Planas ha cifrado en dos millones y medio el número de gallinas ponedoras que han tenido que ser sacrificadas por la gripe aviar, lo que no supone ni el 5% del total. "Creo que tenemos el tema, por ahora y cruzo los dedos, controlado; pero tenemos que llevar cuidado y que nadie piense que se puede levantar el pie al respecto".

Ha insistido en la necesidad de mantener el "refuerzo" en "todas las medidas de protección personal y de seguridad" para tener la situación "controlada" y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad", ya que, ha remarcado, "no hay riesgo a la hora de consumir ni la carne ni los huevos". Sobre los huevos, precisamente, y la subida del precio, el ministro ha sostenido que el incremento se debe más a un "factor de ajuste, de oferta y demanda, que en realidad por la incidencia" de la gripe aviar, que es "mínima".

"Hay un incremento de consumo porque es una proteína de muy buena calidad y de bajo precio y, por tanto, a la que recurren muchas familias", ha detallado Luis Planas. El Gobierno entiende que con una producción de un 120% del consumo nacional hay "margen" y ha apuntado, además, que en las dos últimas semanas, el precio de los huevos ha bajado un 2%.

En materia de pesca, el ministro ha anunciado que este próximo lunes, y después de una negociación con la Comisión Europea, su departamento "dará una indicación exacta a la flota del caladero Mediterráneo sobre lo que pueden hacer hasta final de año". "Lo que estamos hablando con la Comisión es de ampliar días de faena, sobre todo, porque creemos que hay argumentos sólidos". "Me siento absolutamente al lado del sector. Entiendo perfectamente sus argumentos", ha apostillado.

De cara a 2026, "la pretensión del Gobierno es que haya más días de posibilidad de trabajo, porque ha habido una mejora de los stocks tras un esfuerzo muy grande en los últimos cinco años". "Seamos claros: no hay Mediterráneo sin pescadores. Hacen falta los buques de pesca, hacen falta las lonjas, hace falta todo lo que está en torno a la actividad pesquera en las localidades andaluzas... Para el Gobierno es una prioridad política".