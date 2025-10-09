Planas destaca Andalucía como "un pilar fundamental" en la solidez del sector agroalimentario español

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado este jueves la fortaleza del sector agrario dentro del contexto macroeconómico español y ha hecho énfasis en el papel clave que desempeña Andalucía, "un pilar fundamental" que ha desarrollado un entramado agroalimentario que aporta el 15% a su Producto Interior Bruto (PIB), seis puntos por encima de lo que representa en la media de España.

En su intervención en 'Encuentros SER', organizado por Radio Sevilla, sobre los retos del campo andaluz, Planas ha destacado, entre otros, los datos de exportaciones del sector agroalimentario español, casi 77.500 millones de euros, con un liderazgo en el que se alternan Andalucía y Cataluña, y un saldo positivo de casi 20.000 millones.

"Nuestro sector agroalimentario es resistente, innovador y un pilar estratégico de nuestra economía", ha asegurado el ministro, que ha señalado que el Gobierno "seguirá apoyando a los agricultores y ganaderos profesionales para garantizar la estabilidad, la innovación y la rentabilidad de nuestras producciones". Como ejemplo de este compromiso con el sector, ha recordado las ayudas por más de 4.900 millones de euros destinadas por el Gobierno desde la invasión rusa de Ucrania, de los que 1.300 millones correspondieron a Andalucía.

El ministro ha repasado los principales retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario, como el cambio climático, la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) y de la Política Pesquera Común (PPC), los conflictos geoestratégicos y las relaciones comerciales.

En su intervención en Sevilla, el ministro ha vuelto a expresar la decepción con la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en el que desaparecen las políticas agrarias y pesquera de forma diferenciada y singularizada y con una reducción de fondos económicos que resulta inadmisible. Ha recordado que la PAC ha sido una de las políticas centrales de la Unión Europea desde su fundación, que representa el 20% de los ingresos de los agricultores y ganaderos en España --en otros Estados miembros es superior-- y que en esencial para garantizar la seguridad alimentaria.

Sobre el cambio climático ha resaltado la modernización de los regadíos, en la que el Gobierno está inmerso en un ambicioso programa de más de 2.500 millones de euros con financiación del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR), y el papel de la digitalización y la agricultura de precisión como herramientas esenciales para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector. En este capítulo ha anunciado que el Gobierno volverá a prorrogar la obligatoriedad en la aplicación del cuaderno digital de explotación, una vez que la Comisión Europea ha decidido ampliar un año más el plazo.

También ha recalcado la importancia de la aplicación de nuevas técnicas genómicas que, entre otros beneficios, permitan cultivos adaptados a la escasez de agua y a la elevación de las temperaturas.

En el ámbito geopolítico y comercial, Planas ha valorado especialmente el acuerdo con Mercosur como una oportunidad estratégica para los productos españoles, así como los avances en las negociaciones con México, Indonesia, Japón y Canadá.

La agenda del ministro en Sevilla se completa con la inauguración de la conmemoración del centenario de la Asociación Nacional de Olivareros de España (ANOE), que organizada la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero en reconocimiento a la trayectoria y la contribución histórica del sector olivarero español.