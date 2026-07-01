Plantean mantener los cines de verano de Córdoba como refugios climáticos y con proyecciones estacionales

Imagen del cine de verano Coliseo San Andrés de Córdoba. A 30 de junio de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado de que ha remitido a los grupos municipales una propuesta de declaración institucional a elevar al Pleno de la próxima semana para "intentar llegar a un consenso" sobre la recuperación e integración de los antiguos cines de verano del casco histórico como refugios climáticos e islas verdes urbanas, a la vez que se mantendría la proyección de películas como "uso cultural compatible estacional".

En una rueda de prensa, el concejal ha detallado que pretenden establecer con esta declaración "una hoja de ruta seria, cierta y posible desde el consenso para preservar ese patrimonio cultural, urbano y sentimental de los cines de verano en la ciudad".

En este sentido, ha señalado que "el valor de los cines de verano del casco histórico trasciende la actividad cinematográfica que durante décadas han acogido", porque "son espacios urbanos singulares, patios abiertos, recintos de convivencia y, dada la elevada densidad edificatoria que presenta el casco histórico y una disponibilidad limitada de zonas verdes, espacios de estancia, sombras y áreas de convivencia de proximidad, los antiguos cines de verano tienen un especial interés como potencial espacio de zonas verdes urbanas y refugios climáticos de proximidad".

Mientras, ha aclarado que "la viabilidad de la actividad cinematográfica privada depende de factores económicos, regulatorios, de programación y de rentabilidad empresarial que el Ayuntamiento no tiene por qué sostener ni garantizar", de modo que cree que "no corresponde a la administración municipal mantener negocios privados que no resulten viables, pero sí le corresponde proteger, ordenar y, cuando resulte procedente, recuperar para el interés general los espacios cuyo valor urbano, ambiental, patrimonial y social aconseje evitar su deterioro, abandono o transformación irreversible".

Por ello, el edil ha apuntado que "la proyección cinematográfica debe considerarse como un uso cultural compatible estacional y complementario, pero no el destino primordial ni la justificación de esos espacios". Así, ha indicado que "el nuevo Plan General de Ordenación Municipal constituye una oportunidad para incorporar esta estrategia al modelo de ciudad", de ahí la propuesta de los acuerdos.

LOS ACUERDOS

En concreto, el portavoz ha defendido "reconocer el interés urbano, ambiental, climático, cultural, histórico y social de los antiguos cines de verano situados por el casco histórico como espacios singulares de difícil sustitución y con capacidad para configurarse como islas verdes y refugios climáticos urbanos de proximidad".

En segundo lugar, "elaborar un inventario y diagnóstico técnico de los antiguos cines de verano que incluya su situación urbanística, titularidad y régimen de protección existente, su estado de conservación y los elementos característicos que deben ser preservados, su valor ambiental, climático, paisajístico, social y cultural, su potencial como espacio libre, zona verde, isla verde urbana, refugio climático o dotación de interés general, con la posibilidad de incorporación de arbolado, vegetación, sombra, pavimentos permeables, puntos de estancia u otras soluciones de adaptación climática, los riesgos de abandono, deterioro o transformación urbanística incompatible con su conservación y las posibles fórmulas de gestión, obtención pública o colaboración con la propiedad que resulte viable".

Asimismo, se instaría a estudiar la incorporación en el PGOM de los antiguos cines de verano "dentro de una estrategia específica de espacios libres históricos, islas verdes y refugios climáticos de interés cultural y ambiental integrados en el modelo de ciudad y en la infraestructura verde municipal".

Dicha estrategia, ha agregado, "deberá analizar la presentación de su ámbito como espacio abierto de valor urbano, ambiental, climático o social, la protección de su configuración espacial, la definición de un régimen de uso que el destino principal sea el de espacio libre, zona verde, isla verde, refugio climático y dotación cultural o comunitaria".

Además, se establecerá que "la actividad de cine de verano, cuando resulte posible, podrá mantenerse y recuperarse como uso cultural, compatible, estacional y complementario, junto con otras actividades de interés general, tales como teatro, música, exposiciones, actividades vecinales, programación educativa, deporte ligero, acciones sociales y eventos culturales", ha mencionado.

En este caso, ha remarcado que "la existencia de estos usos compatibles no alterará el carácter primordial de estos ámbitos como espacios libres históricos, ambientales, culturales y climáticos al servicio de la ciudad", a la vez que se impulsarán "a corto plazo fórmulas de diálogo y colaboración con propietarios y entidades culturales, asociaciones vecinales y posibles gestores, con el objetivo de evitar el abandono de los recintos y explorar soluciones de conservación, cesión o alquiler para programación o gestión compartida".

Igualmente, se estudiará "la incorporación progresiva de los recintos prioritarios, patrimonio público municipal, mediante negociación y adquisición voluntaria, cuando exista interés general, disponibilidad presupuestaria y viabilidad técnica y jurídica, cuando el planeamiento reserve determinados ámbitos para fines públicos y concurran los requisitos legalmente exigibles", a la vez que "se analizará de forma individualizada la procedencia de otros mecanismos de obtención pública, incluida en su caso la expropiación por razón de interés público o utilidad social".

También, se promoverá "un proceso de participación con los distritos afectados, Consejo del Movimiento Ciudadano, asociaciones vecinales, entidades culturales, propietarios, etcétera, expertos en urbanismo, patrimonio y medioambiente, para identificar esos espacios prioritarios y definir sus posibles usos públicos compatibles".

El objetivo es que "antes de finalizar el año, tener finalizado ese inventario, las actuaciones de diálogo iniciadas y determinar las propuestas para su incorporación al PGOM o, en su caso, al instrumento urbanístico y de protección que resulte proceder", ha declarado el concejal.

"DESPEJAR CUALQUIER DUDA"

Con esta propuesta, según ha manifestado Torrico, pretenden "despejar cualquier duda del uso futuro de esos suelos que urbanísticamente hoy están establecidos como zona de equipamiento deportivo, pero la intención de este equipo de gobierno es que para los próximos 20 o 25 años que se mantenga en vigor el futuro plan de la dotación municipal sigan siendo equipamientos públicos".

Entretanto, ha subrayado que "no se puede garantizar desde lo público la rentabilidad de un negocio privado, que corresponde al privado, en este caso propietario de esos cines o de esos suelos, realizar esa actividad conforme a la ley y a los criterios de mercado a los cuales el Ayuntamiento está sometido", apostillando que "el Consistorio no puede asumir directamente la gestión" de proyectar cine, "porque no es un servicio público".

En definitiva, el portavoz espera que "esta solución sea acordada, participada y compartida por el resto de grupos municipales", al tiempo que ha asegurado que rechazan "cualquier especulación con la propiedad de esos suelos".