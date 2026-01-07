La Plataforma 'Aeropuerto Ya' reclama servicio de aduana y el proyecto de una nueva terminal en el aeródromo de Córdoba

Archivo - Terminal del aeropuerto de Córdoba. - GOBIERNO - Archivo

CÓRDOBA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana 'Aeropuerto Ya' ha reclamado este miércoles que "la aduana y el control de pasaportes" en el aeródromo cordobés sea "una realidad inmediata", todo ello a la vez que han señalado que "el proyecto de nueva terminal y plataforma de estacionamiento debe iniciar su tramitación" de tal forma que compatibilice el funcionamiento del aeropuerto y la construcción.

En este sentido y en una nota, la plataforma ha pedido "a nuestra clase política, en especial al Gobierno central", la aduana y el control de pasaportes", pues "hace casi un año que AENA tramitó dicha petición y todavía seguimos esperando ese servicio". Por otro lado, al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), le han exigido que se "implique de una manera más activa y presencial en la promoción del aeropuerto".

Al respecto han señalado que "nos consta que hay aerolíneas con los ojos puestos en nuestra ciudad, pero no olvidemos que dos de los principales emisores de visitantes (Reino Unido y Estados Unidos) requieren de este servicio que, hoy en día, ofrecen todos los aeropuertos de España (públicos y privados) a excepción de Huesca y Córdoba (una triste excepción que sufrimos en Aragón y Andalucía)".

Desde la plataforma, que han recordado que "en pocas semanas tendremos la feria del turismo (Fitur) y sería un excelente momento para dar a conocer la puesta en marcha de este servicio", también echan en falta "mejoras encaminadas a atraer vuelos logísticos que complementen a otras infraestructuras como el Parque Logístico o la Base Logística del Ejército".

"Para asegurar el crecimiento de nuestro aeropuerto y la calidad del servicio que presta, no podemos perder de vista las mejoras en cuanto a los sistemas de aproximación visual e instrumental que eviten el impacto de los días que podamos sufrir bancos de niebla, incluso la importación de sistemas de otros aeropuertos que se vayan a sustituir sería una buena opción".

Por último, la plataforma ha remarcado que "los cordobeses volamos" y "queremos hacer hincapié en el hecho de que, según lleguen nuevas conexiones, el tráfico de pasajeros en la terminal crecerá y tendremos un cuello de botella en dicho edificio". Por ello, "el proyecto de nueva terminal y plataforma de estacionamiento debe iniciar su tramitación y hacerlo compatibilizando el funcionamiento del aeropuerto y la construcción. Los terrenos situados a ambos lados de la pista, y que son propiedad de AENA, presentan una ubicación ideal para la nueva terminal", han apostillado.