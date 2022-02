La Plataforma de Alcaldes por la Sanidad critica una "falsa mejora" en el nuevo plan de medidas anunciado por la Junta

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Alcaldes por la Sanidad Pública ha criticado este miércoles una "falsa mejora" en el nuevo plan de medidas para la atención primaria anunciada por la Junta, ya que "son solo unas mejoras de cara a la galería, improvisadas y propagandísticas, sin haber sido consensuadas ni con los agentes sociales ni con los profesionales médicos".

La Plataforma ha afeado la propuesta del Gobierno andaluz de que los médicos de atención primaria trabajen también en jornada de tarde puesto que "no es novedosa, ya se viene haciendo desde hace tiempo", según ha trasladado la asociación en un comunicado.

Asimismo, ha puesto de relieve que "no soluciona la problemática de demora y de falta de atención que padecen los centros de salud, además de extenuar aún más a los profesionales sanitarios al frente de la atención primaria de manera persistente y sin descanso durante estos dos años de pandemia".

Los alcaldes de la organización han tachado este plan de medidas "de una evidente falta de planificación para hacer frente a unos graves problemas en la atención primaria, que no solo no han querido ver sino que han negado que existiera, pero que es evidente que sus consecuencias las está padeciendo la ciudadanía".

Han remarcado que "ha sido la presión de los vecinos de los municipios demandando que se restablezca una sanidad de calidad la que les ha obligado a intentar buscar una solución que evidencia la falta de previsión y de planificación de la Junta de Andalucía para resolver los graves problemas de deterioro que sufre nuestra sanidad pública".

Desde la Plataforma de Alcaldes en defensa de la Sanidad Pública han exigido "una mayor seriedad en su gestión y un mayor respeto por la ciudadanía que no miente ni engaña cuando ha denunciado las largas colas de los centros de salud, las demoras en las citas médicas o la inoperatividad de la aplicación Salud Responde".

"Este plan carente de coordinación no obedece tanto en solucionar las demandas de la ciudadanía, sino en ofrecer una serie de medidas que acallen el malestar de los vecinos de cara a la cercanía de unas elecciones autonómicas, un continuo intento de engaño a la ciudadanía por no querer reconocer que no se ha sabido gestionar esta situación sobrevenida de la pandemia", han manifestado.

SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DE OSUNA

La plataforma también ha llamadado la atención sobre la posible reapertura de la Unidad de Salud Mental del Hospital Comarcal de Osuna, "de la cual han alertado los sindicatos, advirtiendo que la restauración de este servicio se haría con tres profesionales sanitarios".

"Sería algo incomprensible que la reapertura de la citada unidad se llevara a cabo con el mismo número con el que se cerró, por considerar el Servicio Andaluz de Salud (SAS) insostenible, al cual se le añadiría ahora otros tres especialistas procedentes de Sevilla que vendrían puntualmente a reforzar este servicio, muy lejos aún de los 15 profesionales que requiere este área".