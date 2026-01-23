Plataforma por las Infraestructuras reclama las conducciones de Rules con financiación pública a fondo perdido

Archivo - Presa de Rules. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada ha acordado la celebración de un acto institucional el próximo 9 de febrero en Motril para exigir la ejecución de las conducciones de la presa de Rules con financiación pública a fondo perdido.

Además, ese mismo día, la plataforma anunciará las próximas actuaciones dentro de su agenda de "movilización y presión institucional" en defensa de unas infraestructuras que se consideran "imprescindibles para el desarrollo de la comarca".

La Plataforma subraya en un comunicado que este acto "no será uno más sino una jornada de responsabilidad política, exigencia pública y memoria colectiva ante una situación que se considera insostenible para la agricultura y la economía comarcal".

La plataforma recalca que Rules "no es un capricho ni una obra secundaria sino una infraestructura esencial para la supervivencia económica y social de toda la comarca, especialmente de su sector agrario, que continúa asumiendo una enorme carga de incertidumbre, costes y falta de competitividad".

La situación resulta "especialmente grave --señala-- porque el recurso hídrico existe pero no se distribuye, lo que mantiene al campo de la Costa Tropical atrapado en un modelo injusto: soportar costes de agua desorbitados mientras una presa construida y pagada permanece infrautilizada por la ausencia de las conducciones necesarias".

"SE PASARÁ LISTA"

La Plataforma ha decidido convocar al acto, previsto a las 19,00 horas, a todos los alcaldes de la comarca, así como a diputados provinciales, diputados nacionales, senadores, parlamentarios autonómicos y todos los portavoces de los distintos partidos políticos de cada administración.

"El mensaje es claro", afirman, "quien representa a esta tierra tiene la obligación moral de posicionarse públicamente ante una reivindicación que afecta de forma directa al empleo, la economía, la competitividad del sector agroalimentario y el futuro del territorio".

Por ello, la Plataforma anuncia que en este acto se realizará un ejercicio de transparencia institucional, "se pasará lista".