La Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba pide a Urtasun estudiar fórmulas de administración compartida del monumento

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, recibió la pasada semana a representantes de la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba para tratar diversos aspectos relacionados con la gestión del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y desde la plataforma han invitado a Urtasun a "estudiar fórmulas de administración compartida de la joya andalusí"

A este respecto y a través de un comunicado, la plataforma ha asegurrado que el ministro "escuchó atentamente las valoraciones" del colectivo, que reclama desde hace más de una década la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y "una administración profesional y autónoma, que permita una gestión más abierta y plural, con intervención de las administraciones públicas y otros actores del ámbito cultural".

Los asuntos tratados, el pasado 8 de octubre en la sede del Ministerio de Cultura, "fueron principalmente el Plan Director y el de Gestión, dos instrumentos normativos que regulan la administración de un monumento catalogado en el listado del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1984 y que afrontan la recta final de su aprobación definitiva".

Por parte de la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todxs participó en el encuentro su portavoz, Miguel Santiago, además del arquitecto Emilio García. El ministro estuvo acompañado por la adjunta a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, Carmen Cabrera.

En este contexto, Urtasun "se mostró interesado" en conocer de primera mano las consideraciones de la plataforma ciudadana sobre el grave incendio que calcinó el pasado 8 de agosto dos capillas adosadas a la zona de ampliación edificada por Almanzor.

El colectivo elogió la "profesional labor de los bomberos, que lograron sofocar el siniestro en pocas horas, y la rápida respuesta del equipo de restauración". Sin embargo, la plataforma subrayó los "graves fallos de previsión por parte del Cabildo Catedral, que, incomprensiblemente, usa como almacén de productos de limpieza y acopio de cientos de sillas de madera un espacio contiguo a las capillas incendiadas". También recordó que "el propio arquitecto conservador, Gabriel Ruiz Cabrero, señaló como elemento expansivo del fuego la enorme cortina que oculta el almacén".

Además, "el propio Icomos, la organización asesora de la Unesco, admitió haber advertido previamente al Cabildo sobre la conveniencia de trasladar todo ese material de limpieza, incluida la barredora eléctrica que provocó el siniestro, a un edificio cercano a la Mezquita-Catedral, para evitar precisamente el riesgo de incendio. El Cabildo solo se comprometió a hacerlo días después del grave incidente".

La plataforma ha aclarado al ministro que, "en ningún momento" ha cuestionado el uso católico del monumento, aunque sí defiende "la urgencia de separar la gestión patrimonial y divulgativa del edificio para ponerla en manos de un órgano autónomo y profesional, que evite la permanente desnaturalización y tergiversación de su significado cultural por parte de los canónigos".

En este sentido, recordaron desde la plataforma que, "tras la declaración de Monumento Nacional en 1882, la dimensión patrimonial estuvo controlada directamente por el Estado a través del arquitecto conservador designado expresamente por el Gobierno".

Pero, "sorprendentemente, tras el traspaso competencial a las comunidades autónomas, a mediados de los años 80 del siglo XX, el Estado perdió el control del conjunto monumental y ahora es la Iglesia la que lo gestiona de forma exclusiva y excluyente, con consecuencias lesivas para el edificio".

Esta ha sido la segunda reunión entre el ministro de Cultura y el colectivo patrimonialista cordobés en un año. En septiembre pasado, Urtasun ya recibió en el Ministerio a una delegación de la plataforma para "examinar la controvertida gestión del Conjunto Monumental Mezquita Catedral".