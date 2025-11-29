La Plataforma Stop Biometano de Alcalá la Real(Jaén) se manifiesta este domingo contra las "megaplantas" de biometano

Cartel de la manifestación - PLATAFORMA STOP BIOMETANO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Stop Biometano de Alcalá la Real (Jaén) y aldeas ha convocado para este domingo, 30 de noviembre, una manifestación "en defensa de la salud, el medio ambiente y el futuro del municipio". El recorrido comenzará a las 11,00 horas en el recinto ferial para acabar a las puertas del Ayuntamiento.

"Esta movilización es ciudadana ni partidista ni sectorial; no va de siglas. Va de proteger la salud de la ciudadanía, un aire limpio, un entorno seguro y el derecho de las personas a vivir tranquilas", apuntan en un comunicado. Esta plataforma viene movilizándose desde que se conoció que había un proyecto para instalar en el municipio una planta de biometano.

Por eso, la protesta de este domingo surge "ante la amenaza que representan las megaplantas de biometano, proyectos que, aunque presentados como sostenibles, ponen en riesgo nuestros recursos hídricos, generan emisiones nocivas y pueden perjudicar a nuestras almazaras y cooperativas".

Así, señalan que este tipo de instalaciones pueden acarrear "olores nauseabundos, tráfico pesado en carreteras locales, importancia de residuos, consumo excesivo de agua y problemas de salud derivados de gases tóxicos".

Defienden que el derecho a la salud y a un medio ambiente sano "debe primar sobre los beneficios económicos de las empresas promotoras". Además, advierten que los ayuntamientos que en su momento defendieron estas plantas como "una oportunidad muy positiva", asegurando que "no supondrán riesgo ni molestias para la población", ahora se están posicionando en contra, modificando normativas locales, como recientemente ha hecho el Ayuntamiento de Alcalá la Real.

"La presión ciudadana, la información y la conciencia sobre los impactos, que plataformas como esta hemos generado, han hecho girar los posicionamientos de los representantes políticos", indican desde la plataforma. Ello demuestra, según apuntan en el comunicado, que "no es una industria inocua, que los proyectos no son tan maravillosos como se nos quiso hacer creer, y que el pueblo tiene voz y capacidad para cambiar las cosas".

"La sombra de normativas de rango superior a las municipales sobrevuela. Será un punto de inflexión y una prueba para nuestros representantes políticos. Los proyectos que hoy se esconden en cajones podrían volver a desplegarse", de ahí que la plataforma vaya a salir a la calle para "decir 'no' con firmeza a los promotores que actúan desde sus despachos con impunidad e indiferencia a lo que la gente de los territorios desea".

Así, defienden que "Alcalá la Real y sus aldeas deben seguir siendo un lugar amable, saludable y digno para vivir, con un patrimonio monumental que asombra y un tejido empresarial comprometido con la tierra".

Desde la Plataforma se hace un llamamiento a todas las organizaciones políticas, sociales y civiles para acudir a la manifestación porque "la defensa de Alcalá la Real y sus aldeas exige unidad, coherencia y presencia".