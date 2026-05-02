La Plataforma de Voluntariado, con el respaldo de Diputación, impulsa el voluntariado en ocho municipios de Córdoba

Sesión de formación en materia de voluntariado en una edición anterior. - PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba, con el respaldo de la Delegación de Participación Ciudadana de la Diputación provincial, ha lanzado una nueva edición del proyecto 'Fortalecimiento del Voluntariado Provincial' con el objetivo de reforzar la acción voluntaria local e impulsar el trabajo que desarrollan las entidades de voluntariado en ocho municipios de la provincia, en concreto Lucena, El Viso, La Carlota, Encinas Reales, Guadalcázar, Montoro, Villafranca de Córdoba y Moriles.

Según informa la Plataforma del Voluntariado de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, su misión es "hacer visible, impulsar, promover y proteger la acción voluntaria organizada, consolidando y fortaleciendo la red de entidades que la componen y favoreciendo alianzas entre ellas".

En este contexto, la iniciativa 'Fortalecimiento del Voluntariado Provincial' contempla sesiones formativas para entidades de voluntariado, "abordando aspectos como la gestión del voluntariado, el conocimiento de la normativa vigente para fortalecer la acción voluntaria, el acercamiento a la inteligencia artificial para el desarrollo del trabajo asociativo o cuestiones relacionadas con la necesaria digitalización de las entidades".

Este proyecto da comienzo este mes de mayo y estará vigente hasta final de año, trabajando al ritmo de cada municipio e intentando cubrir, al máximo posible, las necesidades formativas que presenten las entidades de la zona. La actualización de las iniciativas se indicará en la web de la Plataforma del Voluntariado ('www.voluntariadodecordoba.org') así como en las redes sociales en las que está presente.

Desde su fundación en 1999, la Plataforma del Voluntariado de Córdoba ha trabajado "incansablemente por promover la cultura solidaria en toda la provincia". Hoy en día, con una red de 97 entidades miembro, "reafirma, a través de este proyecto, su compromiso con las entidades de la provincia y por potenciar al voluntariado en todas sus formas, sin dejar a nadie atrás".