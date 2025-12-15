Playas de Motril (Granada) mitigan los efectos del primer temporal tras la finalización del espigón en Punta del Santo

Archivo - Espigón de Playa Granada. Archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

Motril ha vivido el primer gran temporal costero en su frente litoral tras la finalización del espigón en la Punta del Santo de Playa Granada hace unos meses, una construcción que permite la restauración integral del frente litoral en la costa.

Tras el aviso amarillo y con motivo de las fuertes olas debido al temporal acontecido durante todo el fin de semana, desde la Delegación de Costas se realizó el refuerzo de la escollera ubicada junto al Hoyo 19 para mitigar los daños en la zona.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) notificó un aviso amarillo debido a fenómenos costeros en todo el litoral granadino durante el fin de semana pasado, con riesgo de alto oleaje de 2 a 4 metros, además de vientos fuertes.

Por este motivo, tanto desde el servicio municipal de Playas como el Servicio Provincial de Costas en Granada se establecieron medidas y recomendaciones para evitar mayores desperfectos en la zona.

De esta forma, la Delegación de Costas ha tenido que reforzar la escollera ubicada en el litoral motrileño, a la altura del chiringuito Hoyo 19 de Playa Granada, para evitar que toda la zona se viera más afectada por el temporal.

Esta es una construcción realizada con piedras con el objetivo de formar un dique de defensa contra el oleaje y así evitar que, con la fuerza de las olas del mar, se pierda terreno del frente litoral.

Gracias al refuerzo de esta construcción, las complicaciones derivadas de este temporal costero han sido menores a las que se preveían inicialmente debido a la fuerza y duración de este temporal.

Para Luisa García Chamorro, alcaldesa de la ciudad de Motril, con la llegada de grandes temporales en la costa granadina es "fundamental trabajar todas las instituciones conjuntamente para que nuestras playas puedan mantenerse en las mejores condiciones", por ello la construcción del espigón en la Punta del Santo de Playa Granada "era un elemento fundamental y, a su vez, algo que nos preocupa debido a que no se han rebajado totalmente los efectos del temporal con una construcción que, desde el consistorio, hemos demandado durante décadas", ha comentado la alcaldesa, remarcando la idea de que "esperamos que, con el paso de los meses, el espigón pueda funcionar perfectamente tal y como desea toda la ciudadanía".

"Desde el Ayuntamiento de Motril llevamos años invirtiendo para que nuestras playas puedan convertirse en un referente de la costa, por lo que nos apena enormemente que, con la llegada de grandes temporales como el vivido el pasado fin de semana, todo el trabajo se pueda ver truncado.

Nuestra franja litoral es un espacio que ha sufrido durante años los estragos de temporales, por lo que nuestro objetivo fundamental es trabajar, junto con los técnicos municipales y los encargados de la Delegación de Costas, para que este trabajo no se vea truncado y los motrileños y visitantes puedan disfrutar del gran futuro de nuestras playas", ha aseverado la primera edil.

Por otro lado, el teniente de alcalde encargado de la gestión de las Playas de Motril, José Peña, ha subrayado que, desde el Ayuntamiento, se ha "mantenido un contacto constante con todos los trabajadores de la Dirección General de la Costa y con los negocios de la playa para conocer la situación al minuto durante el temporal", con el objetivo de "lograr mitigar sus efectos adversos".

"Seguimos trabajando con todos los medios a nuestra disposición para que las playas de Motril puedan tener las mejores condiciones de uso por los usuarios y, desde el consistorio, esperamos que el espigón de Playa Granada pueda mitigar el oleaje en estas condiciones, tal y como fue concebido en un principio", ha comentado José Peña.