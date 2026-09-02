El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba formaliza la renuncia de García-Ibarrola, sustituido por María Encarnación Pozanco

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (de pie a la dcha.), conversa con el concejal Miguel Ruiz Madruga. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, celebrado este miércoles en sesión extraordinaria, ha formalizado la renuncia de Daniel García-Ibarrola a su acta de concejal tras haber sido nombrado delegado territorial en la provincia de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y que será sustituido por María Encarnación Pozanco.

García-Ibarrola era el noveno teniente de alcalde, concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba SA (Emacsa) y del Real Jardín Botánico de Córdoba (Imgema).

El espacio que deja la salida de Daniel García-Ibarrola será ocupado por María Encarnación Pozanco, quien tomará el relevo tanto en la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad como en la Presidencia del Imgema. Su toma de posesión queda fijada para la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de septiembre. Por ello, de forma provisional, Miguel Ruiz Madruga asumirá las responsabilidades que corresponderán a la nueva concejal.

Por su parte, la Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba SA (Emacsa) ha pasado a ser responsabilidad de la segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos, Salud Laboral, Gestión, Contratación, Salud, Consumo y Juventud, Cintia Bustos.

Pozanco, número 16 de las listas del PP en las elecciones municipales del año 2023, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA y cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21. De igual forma, ha trabajado en dos grandes cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el marketing y la dirección de entidades deportivas.