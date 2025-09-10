El Pleno del Parlamento andaluz se inicia con un minuto de silencio por las víctimas en Gaza, Israel y Oriente Medio

Parlamentarios de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía guardan un minuto de silencio con la bandera palestina a las puertas del Salón de Plenos - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha iniciado este miércoles su primer Pleno del nuevo periodo de sesiones con un minuto de silencio para recordar a las "miles de víctimas inocentes asesinadas en el conflicto armado" que se está viviendo en "Gaza, Israel y el resto de Oriente Medio".

Los diputados de los cinco grupos parlamentario presentes al inicio de la sesión plenaria han permanecido en pie tras el minuto de silencio, en el que también se ha recordado a las mujeres víctimas de los dos últimos casos de violencia de género en Motril (Granada) y Sevilla y al expresidente de la Cámara José Antonio Marín Rite, fallecido el pasado mes de agosto.

El texto leído ante el Pleno por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP), subraya que "Andalucía no es indiferente ante tantísimo sufrimiento, horror y barbarie que se está viviendo en Gaza, Israel y en el resto de Oriente Medio", por lo que la Cámara recuerda con un minuto de silencio "a las miles de víctimas inocentes asesinadas en este conflicto armado".

El portavoz parlamentario del grupo mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha participado en el minuto de silencio en el salón de plenos y ha acusado posteriormente en redes sociales a PP y Vox de haberlo convertido en un "absoluto insulto" por haber "igualado" a Gaza e Israel.

MINUTO DE SILENCIO PREVIO A LAS PUERTAS DEL PLENO DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA

Minutos antes, parlamentarios de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía encabezados por sus tres portavoces, María Márquez, Inma Nieto y José Ignacio García, guardaron un minuto de silencio a las puertas del salón de plenos mientras sostenían una bandera palestina.

La diputada de Adelante Begoña Iza ha criticado en redes sociales a Jesús Aguirre por "mezclar churras con merinas" en el minuto de silencio del Pleno y ha subrayado que en su partido "sí lo decimos claro: genocidio y hambruna planificada. Israel genocida".