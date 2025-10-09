Podemos abandona el gobierno municipal de Jódar (Jaén) donde la coalición de IU y PP se queda en minoría

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Jódar (Jaén) han abandonado el gobierno municipal (IU-PP), que a partir de ahora se queda en minoría. En las últimas elecciones municipales de 2023, el PSOE obtuvo ocho concejales; Con Andalucía (IU-Podemos) obtuvo siete concejales, y el PP, dos.

Los dos votos del PP dieron el bastón de la Alcaldía a Juana Cazorla (IU), lo que dejó sin opción al socialista Enrique Yerves, el candidato más votado el 28M. En este caso PP y Con Andalucía acordaron que el PP accederá a la Alcaldía de Jódar en el último año del mandato.

Desde Podemos, que comparecerán este viernes en rueda de prensa para explicar lo currido, se ha indicado que con motivo de la decisión de la alcaldesa Juana Cazorla (IU), de revocar la delegación de los servicios a la concejala de Podemos Noelia Herrera, los concejales de esta formación abandonan el gobierno municipal y se pasan al grupo de no adscritos.

Fue este lunes cuando tras la revocación de competencias a Noelia Herrera, tres concejales de Podemos --todos ellos con área de gobierno- anunciaron su dimisión, todos miembros de la candidatura de Con Andalucía (Podemos-IU). Al día siguiente, dos de los tres que anunciaron su dimisión se echaron para atrás y anunciaron su desvinculación de Podemos.

Desde Podemos se tacha de "deplorable" la decisión de la alcaldesa por "secuestrar la voluntad popular expresada en las urnas", lo que les ha llevado a abandonar el gobierno municipal.

"Podemos Jódar desde el grupo de no adscritos, trabajará para garantizar la estabilidad de un gobierno local lo que queda de legislatura, siempre en defensa de los intereses del conjunto de la población galduriense", concluye la formación, que este viernes tiene previsto dar explicaciones de todo lo ocurrido.