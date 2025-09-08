Podemos acusa a Moreno de "trilero" con la deuda: "Saca la bolita de la financiación para tapar su nefasta gestión"

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "aplicar a la política el juego de trileros", acerca del debate que acogerá este jueves el Pleno del Parlamento de Andalucía con una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular sobre la financiación autonómica.

"Tras su rechazo a la quita de la deuda, cerca de 19.000 millones de euros, la mitad de la deuda andaluza, simplemente para favorecer los intereses partidistas de Feijóo, ahora saca la bolita de la financiación autonómica. Lo hace para tapar su nefasta gestión y su falta de compromiso con Andalucía", ha denunciado Martínez en una nota de prensa.

La líder de Podemos Andalucía ha argumentado que el sistema de financiación autonómica es la 'patata caliente' que ningún gobierno resuelve pero que todos utilizan para la bronca política. Ha advertido en este sentido que "los andaluces y andaluzas estamos hartos de esta pelea estéril partidista entre PP y PSOE, que han sido incapaces de solucionar la financiación autonómica durante muchos años" y le ha recordado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ponga en valor el Estatuto de Autonomía.

"Le queremos queremos recordar a Moreno Bonilla, que, si de verdad quiere resolver la infrafinanciación de Andalucía, puede recurrir a las herramientas bilaterales que le permite el Estatuto de Autonomía de Andalucía", ha afirmado antes de esgrimir que el Estatuto de Autonomía de Andalucía prevé en su artículo 220 la Comisión Bilateral Junta-Estado.

Martínez también ha reprochado al Gobierno andaluz su política fiscal por cuanto ha argumentado que "Andalucía está infrafinanciada, pero al mismo tiempo no se puede obviar la irresponsabilidad del gobierno de Moreno Bonilla, la incoherencia de pedir dinero mientras realiza rebajas fiscales a los ultrarricos de Andalucía del orden de 1.000 millones de euros, simplemente para favorecer a 17.000 millonarios andaluces".

Ha emplazado a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a entenderse. "Exigimos desde Podemos Andalucía que tanto Moreno Bonilla como María Jesús Montero dejen los enfrentamientos partidistas y se pongan a trabajar para lograr una propuesta de financiación que beneficie a nuestra tierra, contra el dumping fiscal, por ejemplo, que práctica Ayuso en la Comunidad de Madrid, y que perjudica al resto de comunidades, un acuerdo que garantice la inversión necesaria para cerrar la odiosa brecha histórica que sufre Andalucía", ha sostenido la líder de Podemos Andalucía.