Podemos Andalucía presenta una iniciativa parlamentaria para "mejorar la formación" en detección de violencia machista

El candidato de Podemos a la Junta y diputado de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, presenta una iniciativa en el Parlamento andaluz sobre violencia machista junto a la edil Blanca Montero y la dirigente de Podemos Andalucía Ana Jiménez. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía y diputado del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha presentado este viernes una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento autonómico que persigue "aumentar y mejorar la formación de los servidores públicos en la detección de violencia machista".

Así lo han puesto de relieve desde Podemos Andalucía en una nota en la que han detallado que Delgado ha presentado esta iniciativa junto a dos compañeras de formación; en concreto, la concejala de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) Blanca Montero, y la secretaria de Sociedad Civil de Podemos Andalucía, Ana Jiménez.

La formación morada ha explicado que "esta iniciativa es fundamental para seguir avanzando en la erradicación de la violencia machista" por la que, en lo que va de año, ya ha habido "diez mujeres y dos menores asesinadas", y que parte de la premisa de que "formar es proteger vidas".

Así, Podemos Andalucía ha defendido que es "vital" que "la Administración andaluza garantice un aumento de la formación obligatoria y especializada en detección de violencias machistas para profesionales del ámbito público".

Delgado ha evocado su "experiencia como guardia civil" para defender que "debemos dar un paso más en materia formativa en esta cuestión", y en esa línea ha señalado que las fuerzas y cuerpos de seguridad "realizan un importante servicio a la sociedad en este sentido, pero hay que dotarlos de más y mejores herramientas".

Desde Podemos han trasladado su "preocupación" ante el aumento de "un 10,8% de denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito militar en 2024", y al respecto han considerado "importante avanzar en programas de formación obligatoria, continua y especializada en perspectiva de género y prevención de las violencias machistas dentro de los cuerpos y fuerzas del Estado".

Blanca Montero ha reivindicado la "importancia" de esta iniciativa que se presenta a las puertas de un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y al respecto ha advertido de que "el movimiento feminista está siendo erosionado por la derecha y ultraderecha".

Frente a ello, ha proclamado que "el feminismo es más importante que nunca, porque siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas y exparejas". Además, desde Podemos Andalucía han rechazado "rotundamente" que el feminismo haya ido "demasiado lejos", porque "seguimos en una sociedad patriarcal en el que las mujeres somos oprimidas, asesinadas e invisibilizadas".

"Necesitamos políticas valientes de acompañamiento a las mujeres para que denunciar no sea un gesto de valentía, y que las mujeres se sientan seguras sin necesidad de acudir a los juzgados", ha abundado Juan Antonio Delgado. Además, desde Podemos han remarcado que este domingo saldrán "a las calles" en una nueva marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Otras de las propuestas recogidas en la PNL presentada este viernes busca instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que "impulse un plan de refuerzo de alternativas habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género", así como "un plan andaluz específico de prevención de la violencia vicaria".

También se llama con esta iniciativa a la Junta a "garantizar canales seguros de acceso a los recursos de violencia de género"; a "ampliar los recursos de atención integral a las víctimas"; a "reforzar los puntos violetas" y "las estrategias de detección precoz de la violencia machista en Andalucía".