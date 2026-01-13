Podemos Andalucía rechaza el acuerdo de la UE y Mercosur que pone "contra las cuerdas" al campo andaluz

El candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Juan Antonio Delgado, ha manifestado este martes el rechazo de su formación al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) al que han dado 'luz verde' los Veintisiete países miembros de la UE, y ha advertido de que el campo andaluz "está contra las cuerdas", tanto "por el cambio climático" como por "decisiones políticas que se toman fuera de Andalucía y contra sus intereses".

Así lo ha señalado el también parlamentario del grupo Por Andalucía en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía en Sevilla, en la que ha señalado que el acuerdo UE-Mercosur es "un mal acuerdo para nuestra tierra".

En esa línea, y según ha informado Podemos en una nota, Delgado ha remarcado que "nuestros agricultores y ganaderos no pueden competir con productos más baratos porque se producen con menos controles sanitarios, ambientales y laborales".

"Eso crea competencia desleal", ha advertido para poner de relieve a continuación que, por eso, desde el grupo Por Andalucía presentaron el pasado mes de abril una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento, elaborada conjuntamente con las organizaciones agrícolas, "para expresar el rechazo a este acuerdo comercial".

Tras subrayar que el PP-A "votó en contra" de esa iniciativa parlamentaria, el representante de Podemos ha sostenido que, con la entrada en vigor de dicho acuerdo con Mercosur, "el campo andaluz enfrenta graves pérdidas para sectores clave, como el del vacuno, el arroz o los cítricos".

"También aumentará previsiblemente la entrada de productos transgénicos y con poca trazabilidad, lo cual es un riesgo de salud pública para el consumidor", ha continuado relatando Juan Antonio Delgado, que ha apuntado también que "este modelo comercial empeora la crisis climática", porque "fomenta la deforestación y las emisiones contaminantes, cosas que desde Podemos Andalucía rechazamos de pleno", ha remachado.

Además, ha señalado que el sector primario andaluz "ya arrastra una serie de problemas graves", con "precios injustos en origen, precariedad laboral, chabolismo de personas temporeras migrantes y una cadena de valor que beneficia a grandes intermediarios y fondos buitre".

Juan Antonio Delgado ha anunciado que, también este pasado lunes, registró una solicitud de comparecencia en el Parlamento para que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, "dé la cara y explique qué está haciendo frente a este acuerdo y para defender a nuestro sector primario", desde la premisa de que "es importante pedir explicaciones y señalar a los responsables de este acuerdo".

Al hilo, ha apuntado, por un lado, al PP europeo, que "dirige la Comisión Europea con Ursula von der Leyen, que ya propuso pegar un hachazo del 20% al presupuesto de la PAC para destinarlo a gasto militar".

Y, por otro lado, ha criticado al ministro socialista de Agricultura, Luis Planas, de quien ha opinado que "tampoco tiene sentido que, siendo andaluz, sea quien haya firmado la sentencia de muerte del sector primario andaluz".

Delgado ha concluido señalando que desde Podemos plantean que "Andalucía necesita otro modelo, basado en la soberanía alimentaria, ecológicamente sostenible, donde se priorice al pequeño agricultor y ganadero, y se garantice el trabajo digno de todas las personas que viven del campo andaluz", y "cuidando, además, del medio rural, que es fundamental para nuestra tierra", según ha zanjado el parlamentario.