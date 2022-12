Podemos critica que Moreno "incumpla su palabra" y no regule el Ingreso para la Infancia en Andalucía este año

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía y diputado de Podemos Andalucía Juan Antonio Delgado ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "incumpla su palabra" en relación a su compromiso de llevar al Parlamento en el periodo de sesiones que finaliza este mes de diciembre el proyecto de ley que regularía el Ingreso para la Infancia y la Inclusión en Andalucía.

Se trata de un anuncio que el presidente andaluz realizó el pasado mes de julio en el transcurso de su discurso de investidura en el Pleno del Parlamento, según ha recordado Juan Antonio Delgado en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía en Sevilla.

El representante de Por Andalucía ha remarcado que Moreno "se comprometió a regular el Ingreso para la Infancia", pero el adelanto electoral que el propio presidente de la Junta "propició por su propio interés" hizo que se quedara "esta norma en el cajón cuando estaba prácticamente lista".

Delgado ha recordado que, en su discurso de investidura, Moreno "volvió a referirse a esta norma", y volvió a "comprometerse a que esta iniciativa, encaminada de alguna manera también a solucionar la fallida Renta Mínima de Inserción Social, saliera adelante, y además especificó que se llevaría a cabo durante este periodo de sesiones".

Sin embargo, ha llegado diciembre, "acaba el periodo de sesiones y el año", y Juanma Moreno "ha vuelto a incumplir la regulación de esta iniciativa, a la vez que recorta en un 36 por ciento la partida de la Renta Mínima de Inserción Social", según ha criticado Delgado, para quien el presidente de la Junta y del PP andaluz ha dejado claro "una vez más cuales son sus prioridades", que no son "ni el Ingreso para la Infancia, ni la sanidad pública, la educación o las políticas de empleo", según ha denunciado.

"La prioridad de Moreno Bonilla han sido pasar el rodillo y utilizar la mayoría absoluta" del PP-A "para bajar el impuesto y suprimir en algunos casos" tributos a millonarios "para seguir desmantelando lo público y pasar de puntillas sobre los problemas que de verdad preocupan a los andaluces", ha sentenciado el diputado de Podemos, que también ha criticado que el presidente "se ha dedicado además a decir que todo lo que funciona mal en Andalucía es culpa del Gobierno central progresista y de coalición" del PSOE y Unidas Podemos.

Juan Antonio Delgado ha apostillado que no le sorprende "que Moreno incumpla su palabra", y que "a pesar de que la pobreza infantil esté creciendo casi un 44% en Andalucía, el PP no haga nada, porque esto no es nuevo", de forma que "cuando gobiernan las derechas", enarbolan un "desprecio a la pobreza y a las personas que viven en riesgo de exclusión".

Frente a ello, el parlamentario de Por Andalucía ha emplazado a Moreno a que "cumpla su palabra y gobierne para todos, no para unos pocos, y que además ponga mayor atención en las políticas para combatir la pobreza", porque "hay que ayudar a quien más lo necesita", porque ese es "el principio de un Estado social y de derecho", según ha remarcado antes de concluir subrayando que su grupo ha presentado dos enmiendas al Presupuesto de la Junta para 2023 por valor de "más de 12,5 millones encaminadas a frenar el hambre y la pobreza en Andalucía".