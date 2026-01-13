Podemos emplaza a Moreno a "trabajar para convertir Andalucía en un espacio libre de violencias machistas"

Archivo - El parlamentario del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado, en una foto de archivo en rueda de prensa. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Juan Antonio Delgado, ha emplazado este martes públicamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a que "se ponga a trabajar para convertir Andalucía en un espacio libre de violencias machistas".

Así lo ha señalado el también diputado del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz en una rueda de prensa en la sede de Podemos en Sevilla en la que ha lamentado que, en los 13 días que van de año 2026, "ya llevamos dos mujeres asesinadas por violencia machista" en la comunidad autónoma.

"El feminismo es más necesario que nunca", ha reivindicado Juan Antonio Delgado, según ha informado Podemos en una nota, y en esa línea ha llamado la atención acerca de que 14 mujeres fueron "asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2025" en Andalucía, tras lo que ha culpado a las "políticas del Partido Popular" en el Gobierno de la Junta el que la andaluza sea "la comunidad autónoma con la mayor cifra" de víctimas mortales de la violencia machista el año pasado, algo que ha tildado de "fracaso social mayúsculo".

Juan Antonio Delgado ha aseverado que "no se puede ser equidistante con la violencia machista, porque están muriendo mujeres", y ha advertido de que los datos del año anterior "reflejaron que en el 78% de los casos de violencia machista no existían denuncias".

Delgado ha denunciado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "está asumiendo los roles de la ultraderecha", y ha manifestado que el PP "está obligado a afrontar esta problemática estructural de frente", de forma que los 'populares' "no pueden seguir eludiendo responsabilidades, porque primero fue el (asesinato) de Pilar, de 38 años en Quesada (Jaén), y ahora el de María Isabel, de 58 años en Olvera (Cádiz)".

"Necesitamos más financiación en Igualdad y menos en toros", ha dicho también el candidato de Podemos antes de agregar que "las expertas señalan que está habiendo un fallo sistemático en la prevención", y "nos indican que falta formación en igualdad, sobre todo los niños y niñas en cuanto a modelos igualitarios y respetuosos para resolver conflictos". "Vemos un profesorado saturado y sin las herramientas necesarias para esta función más el uso erróneo de las redes sociales", ha añadido al respecto.

Además, "los datos nos alertan de que existe un 51% de la población que considera que el feminismo ha ido demasiado lejos", ha continuado relatando el parlamentario, que ha señalado igualmente que "todo ello se suma a la falta de protección en los tribunales", y "muchas mujeres renuncian a seguir adelante en el proceso judicial".

En esa línea, ha abogado por "generar espacios seguros para las mujeres", y ha advertido de que "denunciar no puede convertirse en un acto de valentía".

Por ello, desde Podemos exigen al Gobierno de Moreno que "afronte el problema de la violencia machista de frente, porque no podemos dejar que sigan muriendo mujeres a manos de sus parejas o exparejas en nuestra tierra", así como consideran que el PP-A tiene "la obligación de aumentar el gasto en Igualdad" en Andalucía, "proteger a nuestras mujeres y erradicar este problema estructural".

"Necesitamos mejorar la formación de las futuras generaciones", ha dicho también el representante de Podemos para apostillar que "no es lógico que dejemos en manos de un profesorado abandonado, o de familias incapaces de conciliar la vida familiar, una responsabilidad que nace del Gobierno del PP", por lo que ha concluido instando a Juanma Moreno a que "priorice a las mujeres andaluzas" y deje "de escurrir el bulto, porque hay vidas en juego cada día", según ha remachado Juan Antonio Delgado.