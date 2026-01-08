Podemos Granada acusa al PP de "incumplir" la Ley de Bioclimatización y poner en riesgo a alumnos y docentes

La diputada por Granada, portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía y secretaria de acción institucional de Podemos Andalucia, Alejandra Durán Parra. - PODEMOS GRANADA

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada por Granada, portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía y secretaria de acción institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha acusado al PP de "incumplir durante seis años" la Ley de Bioclimatización, aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz, y de "exponer a miles de alumnos y docentes a temperaturas extremas en los centros educativos".

Por ello, la diputada ha registrado en el Parlamento andaluz una solicitud de comparecencia y una pregunta dirigida a la Consejería de Desarrollo Educativo ante los problemas que generan las bajas temperaturas en los colegios de aquellos municipios cuyos centros no cuentan con aulas bioclimatizadas, según ha detallado el partido en una nota.

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que "este incumplimiento sistemático supone una grave falta de respeto a toda la comunidad educativa y evidencia una preocupante dejación de funciones por parte del gobierno andaluz". Según la parlamentaria, en Granada hay numerosos ejemplos de aulas que se convierten en "verdaderos congeladores en invierno y en auténticas saunas durante el verano, exponiendo a miles de alumnos y docentes a temperaturas extremas dentro de los centros educativos".

"Las condiciones son tan extremas que resulta prácticamente imposible impartir o recibir clases con normalidad", ha denunciado Durán, subrayando que "no se trata solo de incomodidad, sino de un asunto de salud pública y de derecho a la educación". "El frío o calor extremo afectan a la concentración, el rendimiento y, sobre todo, el bienestar físico y emocional del alumnado y del profesorado", ha apostillado.

Para Durán, "esto evidencia la insensibilidad y la falta de voluntad política del gobierno andaluz", ya que "la ley de bioclimatización no se deja de aplicar por razones técnicas o presupuestarias, sino por una clara falta de voluntad política". "Mientras se destinan recursos a otras partidas, la bioclimatización de los centros escolares sigue sin ser prioritaria", ha reprochado.

En su opinión, este "incumplimiento" demuestra que para el PP andaluz "el derecho a una educación digna y segura no está entre sus prioridades, algo que resulta inaceptable en un contexto de crisis climática y creciente desigualdad educativa". "Después de siete años de gobierno del PP, la Ley de Bioclimatización sigue guardada en un cajón, con una dejación de funciones tremenda", ha concluido Durán.