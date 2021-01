Podemos pide a Moreno que deje de confrontar con el Gobierno y restrinja toda actividad no esencial en Andalucía

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde, ha lamentado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tenga más interés en confrontar con el Gobierno de España que en tomar las medidas que le permite el Estado de Alarma para proteger la salud de los andaluces".

Velarde se ha pronunciado de este modo en un comunicado después de que Moreno haya decidido el cierre perimetral de cada una de las ocho provincias, de manera que no podrá haber movilidad entre ellas salvo causas justificadas, así como reducir de seis a cuatro el número de personas que podrán reunirse y establece que todos los establecimientos de hostelería y los negocios comerciales tendrán que cerrar a las 18,00 horas.

Moreno también ha anunciado que se ha dirigido al Gobierno de la Nación para solicitarle poder adelantar el toque de queda a las 20,00 horas y confinar 91 municipios con mayor incidencia, más de mil contagios por cada 100.000 habitantes, para hacer frente a la tercera ola del coranavirus en la comunidad.

Velarde ha solicitado a Moreno que "deje de pedir al Gobierno de España que confine a la población, cuando fue el primero que quiso levantar el confinamiento en mayo, y que sea valiente y use todas sus competencias en defensa de la salud pública de los andaluces".

En este sentido, la líder de Podemos Andalucía ha animado al presidente andaluz a "que, si cree que el virus está descontrolado, lo que tiene que hacer de inmediato es restringir toda actividad no esencial, cerrando hostelería y comercios, y el confinamiento será un hecho".

"No sólo llega tarde, sino que además no toma medidas necesarias y esenciales. Una vez más, prefiere la confrontación a la solución. Nos parece indignante que, en un contexto donde la incidencia supera lo tolerable, no se atreva a hacer lo que debería para proteger la salud de los andaluces", ha subrayado.

