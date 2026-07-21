Podemos pide a Moreno que "rompa con Vox" y se "tome en serio" las políticas de igualdad

Podemos Andalucía en una manifestación contra la violencia de género - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reclamado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "rompa con Vox", socio del PP-A en la Junta, y se "tome en serio" las políticas de igualdad.

En un comunicado, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha denunciado que la comunidad autónoma atraviesa "una situación insoportable" en materia de violencia machista, después de que el último informe del Ministerio de Igualdad sitúe a Andalucía "a la cabeza de los feminicidios en España, con un 27% del total de los casos registrados en el país".

De las 29 mujeres asesinadas por violencia de género, 8 lo fueron en territorio andaluz, dos más que en julio del año pasado, según Alejandra Durán, que ha subrayado que cada mujer asesinada representa "un fracaso de las instituciones" y una obligación de actuar "con más determinación, no con menos", mientras la cifra sigue siendo "dramática".

Durán ha reprochado a Moreno su pacto de gobierno con Vox, un partido que "ha negado y cuestionado la violencia machista" y ha "atacado de forma reiterada las políticas de igualdad". Esta alianza entre PP-A y Vox, según ha apuntado, constituye "un grave error" y "un mensaje profundamente irresponsable" para la sociedad andaluza.

Durán ha insistido en que no se puede combatir la violencia machista "blanqueando a quienes cuestionan su existencia" o "debilitan el consenso democrático construido durante décadas para proteger a las mujeres".

En este sentido, ha reclamado que la Consejería de Justicia --en manos del líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira-- asuma "con el máximo compromiso" todas sus competencias para garantizar el funcionamiento de los recursos y los órganos especializados en violencia machista, y ha advertido de que el hecho de que esta consejería esté en manos de Vox "no da ninguna tranquilidad a las mujeres andaluzas".

Ha exigido al Ejecutivo autonómico que "rompa con cualquier política que ponga en riesgo los avances conseguidos en materia de igualdad y que sitúe la lucha contra la violencia machista como una prioridad absoluta en esta legislatura, desde ya".

Para Podemos, frente al "odio, el negacionismo y la indiferencia, las instituciones tienen el deber de proteger la vida de las mujeres".

Podemos ha tenido palabras de recuerdo para María, la última víctima de violencia de género, en Antequera (Málaga), y ha pedido a la Junta que sus hijos, como todos los numerosos menores huérfanos a causa de esta lacra, estén "totalmente protegidos, a todos los niveles, a lo largo de su vida".