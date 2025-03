Polémica en Linares (Jaén) después de que la concejala de Igualdad ordenara "cortar" la representación de 'Lisístrata'

LINARES (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

La interrupción de la representación de 'Lisístrata' en Linares (Jaén) después de que la concejala de Igualdad, Carmen Muñoz, ordenara "cortar la obra" ha generado polémica en la ciudad.

Desde distintos ámbitos, como el PSOE local o el movimiento Feministas 8M Jaén, se ha criticado la actuación de la edil, hablando de "censura", y se ha pedido su cese, mientras que el Ayuntamiento esgrime que "no resultaba adecuada para parte del público" al "haber menores de edad en la sala".

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo en el marco de la II Gala 8 Mujeres Relevantes de Linares, "cuando habían pasado apenas cinco minutos", según explica en un comunicado Paca López, actriz y directora de la obra, publicado en redes sociales y consultado por Europa Press.

Se trataba de una adaptación del texto de Aristófanes. Representado, "duraría más de dos horas", por lo que usó "sólo la primera escena, en la que aparecen más personajes y dos de ellos son mujeres que aparecen desnudas". "Lo que he hecho ha sido cortar texto y suprimir personajes, ese ha sido el cambio, pero no he cambiado el lenguaje del autor. Y en lugar de vestirlas con túnicas griegas, lo hice con una imagen que corresponde a los años 50", explica.

La directora señala que, "cuando habían pasado apenas cinco minutos, la concejal se levantó de su asiento en primera fila" y se dirigió hacia ella, que estaba al final de la sala, diciéndole "que tenía que cortar la obra". Asombrada, preguntó "por qué" y le respondió que no era lo contratado, a lo que López argumentó "que sí era lo contratado", ya que siempre le habló de esta obra y les envié el dossier con fotos más un cartel".

"Seguidamente me dijo que tenía que pararla, que subiera y que hiciera algo yo. Que lo arreglara como fuera, pero que tenía que pararlo, que no les estaba gustando. Sentí en ese momento un agravio incalculable hacia nuestro trabajo. Y entré en shock", afirma.

La directora alude a lo "durísimo" que le fue anunciar al equipo la noticia, en una acción "inimaginable" en un escenario. Pidió a las actrices que pararan y explicó al público que le acababan de trasladar que no podían seguir "porque no es la función que esperaban". "'Esto no me ha pasado jamás en la vida, chicas saludamos y nos vamos'. Y nos fuimos", comenta.

Tras indicar que es "imposible" gustar al todo el mundo, López se pregunta "por qué el gusto de unos vale y el de otros no" y "por qué se tiene que imponer un gusto a otro".

"¿Por qué en un acto que se premia el trabajo de ocho mujeres (iniciativa maravillosa en mi opinión y mi felicitación a todas ellas) se cercena el trabajo de otras cinco?, apostilla, no sin lamentar la situación vivida y reivindicar que lo único que han hecho "ha sido trabajar dignamente".

En su comunicado, además, se muestra "absolutamente al margen de partidos políticos" y afirma que "el trato con la concejala de Igualdad, Carmen Muñoz, siempre ha sido muy bueno", colaboró con ella hace un año y actualmente lo sigue haciendo en un laboratorio de Teatro para mujeres.

Por su parte, el Ayuntamiento precisa en un comunicado que "el fragmento versionado de la obra 'Lisístrata' no fue censurado" durante la citada gala, "sino que se consideró que dicha escenificación no resultaba adecuada para parte del público presente en ese momento en el acto, al haber menores de edad en la sala, motivo por el que no continuó su representación".

"Desde el Área de Igualdad y Diversidad se pone en valor el trabajo y la profesionalidad de la actriz Paca López, directora de la obra, y se recuerda que la misma ya fue representada con anterioridad, hace apenas unos meses, en el Teatro Cervantes, por lo que no cabe la censura por parte del equipo de gobierno (PP)", declara.

Junto a ello, la concejala solicita "que no se polemice con un tema tan sensible como la igualdad, algo por lo que resulta más que necesaria la unión de todos para seguir avanzando como sociedad".