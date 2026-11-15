La Policía acordona y desaloja una calle del centro de Córdoba por la presencia de una mochila sospechosa

Archivo - Un guardia civil Tedax en la toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en el País Vasco, a 25 de enero de 2023, en Vitoria, Álava, Euskadi (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha acordonado y desalojado por completo una de las calles del centro de Córdoba tras recibir en la tarde de este domingo un aviso de una mochila sospechosa que se encontraba en medio de la vía.

Según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press y ha adelantado el Día de Córdoba, sobre las 15,00 horas de la tarde el Cuerpo de Policía ha recibido un aviso que alertaba de la presencia de una mochila localizada en plena calle Claudio Marcelo.

Por motivos de seguridad y protocolo, los agentes de la Policía Nacional, junto a los efectivos de Policía Local, han llevado a cabo el desalojo de dicha calle, tanto de los bares como de los establecimientos que se encuentran en la zona e incluso, la vía se encuentra cortada al tráfico de vehículos y de personas.

No obstante, fuentes policiales han afirmado que hasta el momento no se puede confirmar si se trata de un artefacto que contiene explosivos o si se trata de una falsa alarma. Además, hasta el lugar de los hechos han acudido efectivos del técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tédax) para intervenir en la zona y hacer estallar la mochila sospechosa.