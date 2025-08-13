La Policía detiene en Córdoba a un hombre sorprendido durante un robo en un establecimiento hostelero

Se le imputan otros tres robos con fuerza cometidos en otros locales de hostelería durante el mes de agosto

CÓRDOBA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre que fue sorprendido mientras intentaba cometer un robo en un bar de la zona de la Ribera de la capital cordobesa y, tras su arresto, se le imputaron otros tres hechos delictivos, por robos con fuerza en otros establecimientos hosteleros de la ciudad a principios del presente mes.

En concreto y según ha informado la Policía Nacional, durante la madrugada del pasado 12 de agosto, el Cimacc-091 recibió un aviso en el que se alertaba de un posible robo en curso en un local de hostelería ubicado en la zona de la Ribera. De forma inmediata, los agentes se desplazaron al lugar, localizando en el interior del establecimiento a un individuo agazapado y la caja registradora arrancada. Procediendo los actuantes de inmediato a la su detención, frustrando así el robo.

Paralelamente, la Policía mantenía abiertas investigaciones respecto a otros tres robos con fuerza cometidos en dos establecimientos hosteleros de la ciudad a principios del mes de agosto. En el primer local, situado en el casco histórico, se produjeron dos robos en días diferentes, en los que sustrajeron más de 2.400 euros en efectivo.

El tercer robo tuvo lugar en un restaurante próximo a la Avenida Barcelona, donde el autor se apoderó de más de 600 euros, varias botellas de bebidas alcohólicas y otros efectos.

Como resultado de las investigaciones efectuadas, la Policía Nacional identificó al ahora detenido como presunto autor de esos tres robos previos, por lo que se le imputaron todos los hechos delictivos. El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos.