La Policía Local de Jaén controla 513 vehículos en la campaña del cinturón de seguridad e interpone 69 denuncias

La Policía Local de Jaén ha controlado 513 vehículos y ha interpuesto 69 denuncias dentro de la campaña para intensificar la vigilancia y el control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI).

Este plan especial se ha llevado a cabo entre los pasados días 6 y 12 de marzo, puesto en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) y ha contado, en este caso, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital jiennense.

Del total de las denuncias formuladas por la Policía Local por no llevar el cinturón o usarlo mal, 58 recayeron sobre los propios conductores y el resto a acompañantes y viajeros en asiento trasero. Además, hubo dos denunciados por no utilizar los Sistemas de Retención Infantil.

Por otro lado, en el marco de estos controles, los agentes han interpuesto varias denuncias por carencias en la documentación relacionadas con la ITV y el carné de conducir. También hay un conductor investigado por uso fraudulento de la certificación de la pegatina de la ITV.

La correcta utilización del cinturón de seguridad es un aspecto de la conducción especialmente sensible, ya que su uso reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. En el caso de los SRI, la Policía Local ha recordado que estos elementos son obligatorios en niños y niñas con una altura inferior a 1,35 metros y recomendable hasta 1,50 metros.

Desde la DGT se hace hincapié en que, frente a quienes dicen no usarlo porque molesta o porque van aquí al lado, los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en carretera. Además, el airbag no es eficaz si no se complementa con el cinturón de seguridad, ya que ambos dispositivos están diseñados para funcionar de forma complementaria.

El cinturón es imprescindible también en los asientos traseros, ya que en caso de impacto frontal, por ejemplo, la probabilidad de que un ocupante de esos asientos golpee mortalmente a otro pasajero de delante puede ser hasta ocho veces mayor.

Sin cinturón de seguridad, a 80 kilómetros/hora los pasajeros de atrás no tienen ninguna forma de sujetarse y son proyectados con los de delante con una fuerza equivalente al golpe de una bola de 1.200 kilogramos a diez kilómetros por hora, lo que podría matar o lesionar gravemente a los ocupantes de los asientos delanteros.

En el caso de los menores, la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante, puesto que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75 por ciento con su uso adecuado.

Los menores deberán ir obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil, y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha.