La Policía Local de Jaén realizará controles de camiones y autobuses desde el lunes 9 de febrero

Policía Local de Jaén en un control de tráfico a autobuses. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Policía Local y Transportes, ha informado que va a adherirse desde el próximo lunes 9 de febrero al viernes día 15 a la campaña especial de vigilancia y control de camiones y autobuses puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico.

En este sentido, la concejala de Policía Local y Transportes, María del Carmen Angulo, ha indicado que entre este tipo de vehículos "es más alta la incidencia de salidas de la vía y vuelcos", según refleja la DGT.

Esto puede explicarse por "la excesiva o mala colocación de la carga", por lo que este tipo de controles por parte de la Policía Local es "fundamental para evitar accidentes en las vías urbanas e interurbanas".

Al ser diferente la conducción de estos vehículos a la de un turismo, el comportamiento dinámico es también distinto, sobre todo si va cargado. Según datos de la DGT resaltados por el Ayuntamiento, la sujeción de la carga es "vital" y cualquier desplazamiento de la misma incide sobre la estabilidad del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad.

Los camiones de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada implicados en siniestros de tráfico con víctimas, fueran fallecidos o heridos, han descendido, pasando de 1.635 siniestros durante el año 2023 a un total de 1.614 siniestros durante el año 2024, y su incidencia continúa siendo superior en vías urbanas (54%) que en vías interurbanas (46%).

Los camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada que se vieron implicados en siniestros de tráfico creció en el año 2024 frente a 2023, pasando de 3.584 siniestros en 2023, a 3.653 siniestros en 2024, sucediendo mayoritariamente en vías interurbanas (74%), frente a los sucedidos en vías urbanas (26%).

El número siniestros con autobuses implicados se incrementó en 2024 pasando de 2.662 siniestros en 2023 a 2.855 siniestros en 2024, sucediendo mayoritariamente en vías urbanas (89%), frente a los sucedidos en vías interurbanas (11%).

Estos datos, unido a un mayor índice de letalidad en el caso de accidentes con vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos, lleva a la Dirección General de Tráfico a poner en marcha esta campaña de vigilancia.