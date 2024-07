Policía Nacional y Cruz Roja previenen a personas mayores sobre robos y estafas en verano

CÓRDOBA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Cruz Roja en Córdoba ha acogido este jueves una charla sobre prevención de robos y estafas a personas mayores, organizada por la institución humanitaria y que ha corrido a cargo de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. La actividad, enmarcada en el Plan Mayor Seguridad que impulsa el Ministerio del Interior, ha hecho especial hincapié en los timos relacionados con las nuevas tecnologías y los consejos básicos de ciberseguridad.

Según informa Cruz Roja en una nota, la responsable provincial del programa de Mayores de la entidad, María Torralbo, ha explicado que "el objetivo de la actividad es que las personas mayores adquieran conocimientos para sentirse más seguras, en su domicilio, en su vida cotidiana y, sobre todo, en el uso de las nuevas tecnologías, pues deben saber que no todo lo que ven en su correo electrónico o en su móvil es verdad. Van a adquirir por tanto conocimientos para identificar posibles estafas".

Alrededor de 80 personas han asistido a la charla, que ha tenido lugar en el salón de actos del Hospital de Cruz Roja y que ha sido conducida por Lola Corpas, agente de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.

"Sentido común es lo fundamental: que no pinchen el link que no conocen, que no entren en páginas que no conocen y que no contesten correos electrónicos que normalmente mandan para que pinchen y caigan en la estafa", ha comentado Corpas.

La actividad forma parte del variado catálogo de acciones y servicios que Cruz Roja impulsa desde su programa de Personas Mayores, con objeto todas ellas de evitar, entre otras cosas, los efectos que puede causar la soledad y frenar en la medida de lo posible la dependencia. Para ello, la institución humanitaria se vuelca desde hace años en la atención integral a las personas mayores, con actividades que estimulan una vida activa y saludable y las relaciones sociales.

A través de proyectos como 'Atención integral a personas mayores', 'Atención a personas cuidadoras' o 'Atención a personas en situación de Soledad no deseada', la organización ofrece acompañamiento a quienes viven solas, fomenta un envejecimiento participativo y mitiga el riesgo de sufrir situaciones de dependencia, con todo tipo de actividades que animan a adoptar hábitos saludables y la promoción de la autonomía personal.

Estos proyectos cuentan con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de los fondos procedentes de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF, que se consignan marcando la casilla de 'Actividades de Interés Social' de la declaración de la Renta: la llamada 'x solidaria'.

Asimismo, Cruz Roja promueve la 'Promoción del envejecimiento saludable: Salud Constante' y otros servicios para las personas mayores, como la teleasistencia (domiciliaria, móvil y el localizador para personas con deterioro cognitivo) o el proyecto 'Buen Trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato', con fondos provenientes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.