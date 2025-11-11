La Policía Nacional incauta en Granada más de 7.400 plantas de marihuana y más de 300 gramos de cocaína en octubre

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han efectuado en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de octubre un total de ocho operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, las cuales se han saldado con la detención de 32 personas y la incoación de cerca de 560 expedientes administrativos sancionadores, así como de la aprehensión de una cifra superior a las 7.400 plantas de marihuana, junto con más de 300 gramos de cocaína y más de 1.200 gramos de drogas de diseño.

Según ha detallado la Policía Nacional en una nota, el control y represión del tráfico de drogas ejecutado en la provincia de Granada durante octubre ha conllevado la realización de ocho operaciones "de diversa magnitud" y se han concretado en el desmantelamiento de "numerosas plantaciones de marihuana" en interiores no habitados, en el despliegue de diversos dispositivos de control y vigilancia en las inmediaciones y accesos a distintas barriadas de estas ciudades y en otras actuaciones relacionadas con la compraventa de estas sustancias o su transporte. En concreto, las operaciones realizadas corresponden en un 75% a la capital y en un 25% a Motril.

De igual forma, en Granada y sus alrededores se ha incautado el 99% de las más de 7.700 plantas de marihuana localizadas durante el citado mes y a Motril el otro 1%. También se han confiscado más de 300 gramos de cocaína, el 77% de la misma hallada en Granada, y el otro 23% en Baza, junto con más de 1.200 gramos de sustancias de síntesis --el 97% de la misma fue encontrada en Granada y el 3% restante, en Baza--.

Así, han sido sancionadas por vía administrativa cerca de 560 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, un 66% de las mismas corresponde a intervenciones efectuadas en la capital granadina, y el 33% restante a Motril. En conjunto, han sido detenidas 32 personas en relación con el delito de tráfico de drogas, alrededor de un 80% de estas en Granada, y aproximadamente un 20% en Motril.

Por otra parte, en total, han efectuado aproximadamente 160 intervenciones "contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada" en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el 75% de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro.