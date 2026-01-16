La Policía Nacional intervino en diciembre 10.000 plantas de marihuana en la provincia de Granada

Plantación de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de diciembre un total de 14 operaciones contra el tráfico de drogas, las cuales se han saldado con la detención de 18 personas y la aprehensión de una cifra superior a las 10.000 plantas de marihuana junto a cerca de cuatro kilos de cocaína.

El grueso de las operaciones (86 por ciento) corresponde a la capital y el resto a Motril. En Granada y sus alrededores se ha incautado el 97 por ciento de las plantas y el otro tres por ciento a Baza. Los agentes también se han incautado de cerca de cuatro kilos de cocaína en la capital granadina.

Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa cerca de 780 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, correspondiendo el 76 por ciento de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina, acumulando Motril el resto.

En conjunto, han sido detenidas 18 personas en relación con el delito de tráfico de drogas, el 83 por ciento de ellas en Granada y el 17 por ciento restante en Motril.

El delito de defraudación de fluido eléctrico también ha recibido la atención por parte de los agentes, quienes en colaboración con el personal técnico de la compañía Endesa han desarrollado cerca de 90 intervenciones, entre Granada y Baza, resultando que el cien por cien de las viviendas inspeccionadas disponían de una instalación eléctrica fraudulenta.

En base a estas inspecciones han sido identificadas o detenidas 17 personas, el 65 por ciento en Granada y el resto en Baza.