La Policía Nacional presenta en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) la nueva Unidad Vidoc

La jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, María Dolores, y el alcalde de la Pozoblanco, Santiago Cabello, visitan el vehículo Vidoc. - POLICÍA NACIONAL

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, María Dolores, y el alcalde de la Pozoblanco, Santiago Cabello, han presentado este lunes una de las dos unidades Vidoc (Vehículo Integral de Documentación), sistema móvil que permite expedir el DNI y el pasaporte en unos diez minutos, de las que dispone la Policía Nacional en la provincia.

Según ha indicado la Policía en una nota, la presentación oficial ha tenido lugar en una caseta que el Ayuntamiento ha habilitado para tal finalidad en el Recinto Ferial, dónde se ha puesto en funcionamiento uno de estos nuevos vehículos policiales para mostrar su funcionalidad. Dicho vehículo cuenta con el material necesario para expedir tanto el DNI como el pasaporte en el mismo acto, igual que si se acudiese a una Oficina de Documentación fija, lo que supone una ventaja al no tener que desplazarse, ampliando así el servicio a las poblaciones que no disponen de dependencias de Policía Nacional.

El primer Vidoc con el que cuenta la Provincia está operativo desde mediados del mes de septiembre, habiendo acudido ya a diversas localidades, como Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Fernán Núñez o Montilla, teniendo previsto acudir al menos a otros 15 municipios de la provincia.

El objetivo es asegurar que servicios públicos tan esenciales como la expedición del DNI o el pasaporte estén disponibles para todos los españoles, independientemente del lugar de residencia. Este nuevo sistema de expedición de documentos permite atender a un mayor número de personas sin que sea necesario el desplazamiento a una Oficina de Documentación física, acercando los servicios de la Policía Nacional a todos los rincones del país, lo cual supone una reducción de tiempo y costes para la ciudadanía.

Estos vehículos policiales aportan dos mejoras importantes: pueden emitir un documento en un tiempo estimado de diez minutos y también puede expedir pasaportes, que hasta ahora sólo podían hacerse en la Oficina de Documentación física.

La Policía Nacional ostenta en España la competencia exclusiva en materia de documentación. El año pasado, con el DNI Móvil se prestó servicio a más de 400.000 personas en la Provincia, expidiendo casi 12.000 documentos, cifra que pretende superarse este año con estas dos unidades Vidoc. Desde su funcionamiento en Córdoba, se han expedido numerosos documentos, entre DNI y pasaporte, previendo la producción de unos 45 documentos diarios siempre que el servicio se desarrolle con normalidad y las circunstancias lo permitan.

PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Tanto la jefa provincial de la Policía como la subdelegada de Gobierno, Ana López, han destacado el compromiso de la Policía Nacional con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas previsto para el periodo 2021-2025, compuesto por diversas líneas de trabajo que tienen como objetivo la digitalización de la Administración Pública y mejora de su eficacia y eficiencia, así como garantizar la accesibilidad de los servicios públicos digitales a toda la ciudadanía.

El pasado 15 de enero se inauguró en Pozoblanco uno de los ocho Puntos de Actualización de Documentos (PAD) que se han ido instalando en la Provincia de Córdoba, con el fin principal de renovar los certificados digitales y la instalación la nueva aplicación móvil MiDNI.

Estos proyectos han sido financiados económicamente por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.