Policías de paisano controlarán en Granada la normativa con las mascotas tras quejas por excrementos de perros

Comisión de Protección Ciudadana y Movilidad - EUROPA PRESS

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Protección Ciudadana y Movilidad de Granada, Ana Agudo, ha informado este martes en la comisión municipal del ramo que el Ayuntamiento ha activado un proyecto de unidad de agentes de paisano de la Policía Local para la vigilancia de las mascotas sin correa y el control de los excrementos en la vía pública tras el aumento de quejas vecinales al respecto.

Son quejas que se están produciendo en las distintas Juntas Municipales de Distrito. Agudo ha detallado tras la comisión que estos agentes de las unidades de Policía de Barrio están funcionando en esta labor desde hace aproximadamente diez días, habiendo presentado ya las primeras denuncias para sanción, aunque condicionados a su vez por el temporal.

En el centro, por ejemplo, se ha observado en los últimos años un aumento del número de personas con perros, si bien este es un asunto "recurrente" en todos los distritos. Se trata de que haya un cumplimiento de la normativa que rige para con las mascotas en el espacio público con presencia policial principalmente en aquellas zonas señaladas por los vecinos sobre todo por la presencia de excrementos no recogidos por los dueños de los canes.

OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD

La edil ha dado cuenta en la reunión de la comisión que el Ayuntamiento ha convocado para el próximo martes, 24 de febrero, reunión del Observatorio de la Movilidad, en la cual ha detallado que se abordarán también temas que, sin ser competencia municipal, redundan en la dinámica del día a día en la capital granadina.

Este mandato, con gobierno local del PP, es la tercera convocatoria del Observatorio de la Movilidad, ha precisado posteriormente Agudo, y en ella, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en horario de tarde, se abordará al avance de asuntos de planificación que tienen que ver con la gestión de otras administraciones en esta materia como la Junta, responsable del metro, para el que se prepara un plan director, o el Gobierno, con el que se aborda principalmente la integración del tren en la ciudad.