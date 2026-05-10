El porcentaje de andaluces que se define católico se mantiene cercano al 65% en el último ciclo electoral, según el CIS

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández, durante la Misa Estacional de clausura de la Santa Misión. A 30 de noviembre de 2025, en La Algaba, Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de andaluces que se define como católico se ha mantenido cercano al 65% en el último ciclo electoral, en el periodo comprendido entre los comicios autonómicos que se celebraron el 19 de junio de 2022 y los que se desarrollarán el próximo domingo, 17 de mayo, según se desprende de los estudios preelectorales realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a propósito de ambas citas con las urnas.

En concreto, el estudio preelectoral que el CIS publicó en 2022 con carácter previo a los comicios al Parlamento andaluz del 19 de junio de aquel año --que se saldaron con victoria del PP-A con mayoría absoluta de 58 escaños--, situaba en un 64,3% el porcentaje de andaluces que se definía como católicos --incluidos "practicantes" y "no practicantes"--, mientras que esa cifra se ha reducido ligeramente, hasta el 63%, en el estudio preelectoral que la agencia estatal dio a conocer el pasado mes de abril de cara a las elecciones del 17M.

Ambos estudios, consultados por Europa Press, incluían una cuestión al entrevistado sobre su religiosidad. En concreto, se le preguntaba que cómo se define "en materia religiosa", si como "católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a".

En el estudio de 2022, realizado sobre 7.539 entrevistas, los andaluces que se declaraban como 'católicos practicantes' eran el 22,7% del total de encuestados, mientras que los 'católicos no practicantes' representaban al 41,6%, por lo que ambos colectivos sumaban el 64,3% del total.

En el lado contrario, los encuestados que se definían como 'ateos' --"niegan la existencia de Dios"-- eran el 12,2% en 2022, mientras que los agnósticos --"no niegan la existencia de Dios, pero tampoco la descartan"--, suponían el 9,7%, casi el mismo porcentaje que los que se definían como 'indiferentes' o 'no creyentes' (9,8%). Finalmente, un 2,2% se decantaba por la opción de 'creyente de otra religión'.

Cuatro años después, en el estudio preelectoral del 17M, realizado con una muestra total de 8.017 entrevistas, el número de 'católicos practicantes' se ha incrementado en casi dos puntos respecto al 19J, hasta situarse en el 24,5%, mientras que el de 'católicos no practicantes' se ha reducido en 3,1 puntos, hasta situarse en el 38,5% del total. En conjunto, el porcentaje de andaluces que se considera católico en este último estudio del CIS se cifra en el 63%.

En el lado contrario, el número de 'ateos' se ha incrementado mínimamente, en medio punto, hasta suponer el 12,7% del total, mientras que el de 'agnósticos' se ha reducido en una proporción similar, hasta el 9,3%. Los que se decantan por la opción de 'indiferente' o 'no creyente' se sitúan en el 10,2% en este estudio, y los que profesan "otra religión" equivalen al 2,4% del total.

DATOS DE LA FUNDACIÓN CENTRA

También la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, preguntaba por la religiosidad de los andaluces en su barómetro preelectoral publicado el pasado 5 de mayo, y realizado a partir de una muestra de 8.000 personas.

En concreto, el estudio pedía a cada encuestado que, "con independencia de que profese o no alguna religión", señalase si diría que "es una persona nada religiosa, poco religiosa, algo religiosa o muy religiosa".

Un 25% de los encuestados respondió que "algo religioso"; un 19,6%, que "religioso" sin más; un 6,4%, que "muy religioso", y un 19,1%, que "poco religioso". Como "nada religioso" se definía el 22,6% de los entrevistados, y como "ateos" un 6,7% del total.

De estos porcentajes se desprende que un 51% de los andaluces se considera 'algo' o 'muy religioso', o religioso a secas, una cifra que, en comparación con el 'Barómetro Andaluz' que la misma Fundación Centra elaboró un año antes --y que es un estudio con periodicidad trimestral, no vinculado a unas elecciones-- se ha reducido en más de cinco puntos, ya que entonces equivalía al 56,4% del total.

El 'Barómetro Andaluz' que sirve de referencia para realizar esta comparación --publicado en abril de 2025-- se elaboró con una muestra significativamente menor respecto a la del estudio preelectoral, ya que se elaboró a partir de 3.600 entrevistas.

En esa edición del Barómetro Andaluz del primer trimestre de 2025, el porcentaje de quienes se consideraba "algo religioso" se situaba en el 26,6%, mientras que un 19,1% se decía "religioso", un 10,7%, "muy religioso", y un 20,1%, "poco religioso". En la categoría de "ateos" quedaba encuadrado el 4,6% del total.