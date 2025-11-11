Porcuna (Jaén) se suma a la capital jiennense y abre su albergue para temporeros mientras Cáritas pide más aperturas

PORCUNA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) ha abierto el albergue de temporeros y se suma así al de la capital jiennense. Mientras tanto, desde Cáritas se ha puesto el acento en que en las calles de Jaén siguen durmiendo al raso un centenar de personas, por lo que han pedido a los ayuntamientos que cuentan con albergues que abran sus puertas, por lo menos aquellos que están más cerca de la capital.

También desde Cáritas se ha pedido que se habilite un dispositivo de emergencia en el Jaén Arena, ante la previsión de frío y lluvia en los próximos días.

Porcuna abrió sus puertas en la noche de este lunes y en su primera jornada han pernoctado cinco personas en un albergue que tiene 24 plazas. Mientras tanto, Úbeda ha anunciado que abrirá entre el 17 y el 21, que es la horquilla marcada por el Foro Provincial para la Atención de Personas Migrantes. Alcalá la Real (Jaén) ha fijado la apertura para el 17 de noviembre y Martos (Jaén) lo hará el 24 de noviembre. El resto, hasta los 14 que conforman la red de albergues no ha publicado su fecha de apertura.

La coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén, Fátima Jerez, ha denunciado en un comunicado que en torno a un centenar de personas temporeras continúa durmiendo en la calle en la capital. Así se constata en los informes realizados por el dispositivo especial de este organismo de la Iglesia de Jaén, cuyos voluntarios realizan salidas nocturnas durante todos los días de la semana.

Se trata de una situación que comenzó a percibirse a mediados del pasado mes de octubre y que, con algunas fluctuaciones durante este periodo de tiempo, se mantiene en la actualidad.

Jerez ha destacado los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento de Jaén, consistentes en el aumento progresivo del número de plazas y el adelanto de la apertura del albergue de la capital. "Valoramos las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados con el fin de aliviar esta situación", ha dicho la coordinadora.

Sin embargo, ha lamentado que, dada la situación que se está constatando desde Cáritas, los esfuerzos realizados "son insuficientes para dar respuesta a esta realidad". Por este motivo, ha propuesto que se habilite un recurso de emergencia en las instalaciones del Jaén Arena, en el recinto ferial, teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas a partir del fin de semana, que apuntan lluvia y bajada de temperaturas.

En este sentido, ha llamado a otras administraciones a sumar esfuerzos. "Apelo a la sensibilidad y solidaridad de otros ayuntamientos, especialmente los más cercanos a la capital, para que adelanten la apertura de sus albergues con el propósito de facilitar la circulación de personas y descongestionar así la situación de la capital", ha dicho Fátima Jerez.

De igual manera, pensando también en próximas campañas, ha instado a la Junta de Andalucía a "incrementar los recursos económicos aportados para evitar que se repitan situaciones de este tipo". ha añadido que "la realidad de este año es extraordinaria, dado el elevado número de personas que han acudido y lo temprano que lo han hecho y, por este motivo, se requieren actuaciones extraordinarias por parte de las administraciones competentes en este ámbito".

Fátima Jerez ha explicado que las atenciones en los recursos de Cáritas continúan triplicándose, tanto en el Centro de Día Santa Clara como en el Comedor de San Roque, donde los temporeros cubren sus necesidades básicas de higiene, desayuno, almuerzo y cena, así como lavado de ropa.

También se les están facilitando prendas de abrigo desde el Baúl de Caritas, ubicado en la calle Santa Clara. "Agradecemos los esfuerzos tanto de personas voluntarias como de trabajadores ante una situación compleja para dar respuesta a una realidad preocupante", ha concluido Jerez.