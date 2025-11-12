El portavoz de Adelante recibe un "apercibimiento" por grabar un vídeo en el Parlamento andaluz "sin autorización"

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 12 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este miércoles que ha recibido "un apercibimiento" del Parlamento andaluz por haber grabado un vídeo en el salón de plenos para "denunciar los recortes en la sanidad pública" andaluza "sin autorización" de la Mesa de la Cámara.

Así lo ha relatado el portavoz de Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha detallado que ha sido "hace 48 horas" cuando le han comunicado "que el Parlamento de Andalucía me ha puesto un apercibimiento", y al respecto ha avisado de que el concepto 'apercibimiento' "no está recogido en el Reglamento" de la Cámara, por lo que no sabe "qué es".

"No lo sabemos, se lo han inventado ellos", ha continuado José Ignacio García en su crítica hacia la Mesa del Parlamento, en la que el PP-A cuenta con mayoría absoluta en esta legislatura, y antes de precisar que "la razón del apercibimiento" ha sido la de "grabar un vídeo denunciando los recortes en la sanidad pública en el salón de plenos del Parlamento sin la autorización de la Mesa".

En ese punto, el portavoz de Adelante ha criticado que en el Parlamento andaluz "se pueden cantar villancicos" en el salón de plenos, que "eso no ataca a la institucionalidad, pero si te grabas un vídeo denunciando los recortes en sanidad, eso es un ataque a la institucionalidad, y entonces nos ponen un apercibimiento que nadie sabe lo que es, porque no está recogido en el Reglamento del Parlamento", ha incidido en remarcar, para apostillar a continuación que supone que se toma esa medida "con la intención de amedrentar".

El portavoz de Adelante ha relatado que todo "esto viene" después de que, el pasado mes de julio, "nos grabamos un vídeo sarcástico imitando" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y "también denunciando los recortes en sanidad", y "una semana después de ese vídeo, la Mesa del Parlamento", en la que su grupo no está representado, "acordó que, a partir de ahora, para usar determinadas instalaciones" de la Cámara, "tenemos que tener la autorización del presidente o de la Mesa, y que está prohibido" que a la sala de prensa "vengan colectivos, asociaciones, representantes sindicales" a ofrecer ruedas de prensa, o "nadie que no sea diputado".

El portavoz de Adelante ha agregado que "un apercibimiento, en el Derecho administrativo, es una sanción", pero "eso requiere un procedimiento garantista que por supuesto no se ha cumplido" en su caso, ha advertido, y ha insistido en sostener que "se han inventado" lo del apercibimiento "para intentar ponernos una mordaza en la boca".

ESTUDIA "ACCIONES LEGALES" CONTRA LA MESA DEL PARLAMENTO

El portavoz de Adelante ha avisado de que está "estudiando" posibles "acciones legales" a tomar "contra la Mesa del Parlamento", porque "se inventa un procedimiento para amedrentar a los grupos", y en esa línea ha llamado la atención acerca de que "es la primera vez en la historia" del Parlamento andaluz "que se pone un 'apercibimiento' a un diputado".

"Que expliquen por qué", ha reclamado José Ignacio García antes de concluir avisando de que "no nos van a callar" a los diputados de Adelante "si se creen que con esto nos van a meter miedo", porque el Parlamento "no es el cortijo del Partido Popular, y se deberían enterar ya" de eso, ha zanjado.